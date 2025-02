To zmieni równowagę na świecie. Zdjęcia satelitarne odkryły tajemnicę Chin

Pierwsze potwierdzenie budowy chińskiego lotniskowca typu 004

Obecnie najbardziej zaawansowanym chińskim lotniskowcem jest napędzany w konwencjonalny sposób typ 003 o nazwie Fujan, który może i jest potężny, ale nie tak, jak amerykańskie lotniskowce typu Ford. Wprawdzie Chińczycy testują już na jego pokładzie swoje elektromagnetyczne katapulty, ale znacznie bardziej zaawansowane wdrożenie ich zaliczy ewidentnie nowszy lotniskowiec, który zawiera rowki przypominające tory katapult, co sugeruje obecność wielu elektromagnetycznych katapult startowych. Te oferują kilka kluczowych zalet w porównaniu do tradycyjnych katapult parowych, bo zapewniają płynniejsze przyspieszenie, zwiększoną efektywność energetyczną oraz wszechstronność w zakresie kompatybilnych maszyn.

Czytaj też: My dywagujemy nad ich sensem, a Chiny już rozkręcają produkcje na masową skalę

Jednym z najważniejszych aspektów chińskiego lotniskowca typu 004 ma być jednak jego napęd nuklearny. W przeciwieństwie do swoich konwencjonalnie napędzanych poprzedników, nowy lotniskowiec ma być pierwszym chińskim okrętem o napędzie atomowym, a tym samym skorzystać z nieograniczonego zasięgu operacyjnego, okazalszej autonomii podczas misji oraz zdolności do zasilania energochłonnych systemów, a w tym właśnie katapult EMALS i nowoczesnych systemów radarowych. Taki rodzaj napędu jest prawie pewny, bo dotychczasowe analizy zdjęć satelitarnych oraz chińskich dokumentów rządowych wskazują, że Chiny opracowują reaktor jądrowy przeznaczony dla okrętów wojennych, co potwierdza dążenie Pekinu do stworzenia floty oceanicznej nowej generacji.

Czytaj też: Chiński myśliwiec ujawnia swoją nową twarz! J-20 w Trybie Bestii ma być już gotowy do walki

Rozwój lotniskowca typu 004 przez Chiny wpisuje się w szersze ambicje państwa, które dotyczą rozbudowy sił morskich i zwiększenia globalnego zasięgu operacyjnego. Lotniskowiec wyposażony w nowoczesne systemy startowe oraz napęd jądrowy znacząco zwiększy siłę bojową Marynarki Wojennej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLAN). Może to nastąpić już w latach 2030, kiedy to nowy lotniskowiec stanie się kluczowym elementem chińskiej strategii projekcji siły z możliwością rywalizowania z amerykańską flotą Pacyfiku. Jedno jest jednak na tę chwilę pewne i wspomniane zdjęcia satelitarne właśnie to potwierdziły – ten lotniskowiec powstaje, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Chiny dołączą do ekskluzywnego grona państw posiadających lotniskowce o napędzie jądrowym.