Teraz zobaczą wszystko. Chiny zbudowały radar, który góruje nad miastami

Sześciopiętrowy strażnik Pekinu, czyli niezwykły radar, który wykrywa zagrożenia z tysięcy kilometrów

Chiny pochwaliły się swoim nowym systemem radarowym, który jest nie tylko ogromny, ale też potężny, jako że ma wykrywać zagrożenia z odległości tysięcy kilometrów. Jeśli to prawda, to taki radar znacząco wzmocni zdolności Pekinu w zakresie wczesnego ostrzegania przed potencjalnymi atakami rakietowymi, a choć samo istnienie tego typu sprzętu najlepiej byłoby zachować dla siebie, to Chiny wcale nie chciały robić z niego tajemnicy. Wręcz przeciwnie, bo tamtejsze media bez ogródek wyemitowały w państwowej telewizji ujęcia, które pokazały tę imponującą instalację radarową.

Nowy radar w rękach Chin wyróżnia się charakterystyczną ośmiokątną matrycą, w której dziesiątki anten miały zostać precyzyjnie rozmieszczone w celu optymalizacji odbioru i transmisji sygnału. Nie mowa tutaj o byle instalacji, bo ten radar ma mierzyć tyle, ile sześciopiętrowe budynki, co tylko podkreśla jego strategiczne znaczenie w chińskiej infrastrukturze obronnej. Mowa bowiem o sprzęcie, który wręcz góruje np. nad miastami zdominowanymi przez 4-piętrowe bloki. Nie jest to jednocześnie jakiś ślepy wyścig o to, które państwo ma większy radar, bo możliwości tego sprzętu rosną bowiem razem z rozmiarem.

Trudno się więc dziwić, że aktualnie analitycy wojskowi podkreślają kluczową rolę tego radaru w umacnianiu chińskiej strategii obrony przeciwrakietowej i nawet zdradzają pikantne szczegóły na jego temat. Przykładowo Song Zhongping, były instruktor Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLA), zidentyfikował system jako nie typowy radar, a ten aktywny z fazowaną matrycą. W przeciwieństwie do konwencjonalnych radarów, które polegają na mechanicznym obracaniu anteny, systemy z fazowaną matrycą wykorzystują sterowanie elektroniczne do kierowania wiązką radarową. Dzięki temu mogą one skanować przestrzeń szybciej i z większą dokładnością. Chiny inwestują w tę technologię od lat 70., co odzwierciedla ich długoterminowe zaangażowanie w modernizację zdolności wojskowych.

Nowy radar ma uzupełniać istniejące chińskie systemy antybalistyczne, takie jak pocisk ziemia-powietrze HQ-19, które to są w stanie przechwytywać cele na wysokości do 200 km. W ogólnym rozrachunku sama integracja zaawansowanych systemów radarowych z platformami obrony przeciwrakietowej znacząco zwiększy zdolność państwa do wykrywania i neutralizowania potencjalnych zagrożeń.