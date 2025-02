Home Nauka Zagadkowe wahanie cyrkulacji na Atlantyku. Naukowcy nie potrafią tego wyjaśnić

Zagadkowe wahanie cyrkulacji na Atlantyku. Naukowcy nie potrafią tego wyjaśnić

Jednym z najważniejszych prądów morskich występujących na Oceanie Atlantyckim jest tzw. cyrkulacja południkowa Atlantyku. Określana mianem AMOC, stanowiła obiekt obserwacji prowadzonych na przestrzeni lat. Teraz naukowcy doszli do wniosku, że doszło w jej przypadku do pewnych trudnych do wyjaśnienia anomalii.