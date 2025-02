Niemożliwe stało się możliwym. Ten elektryczny rower to coś, o czym marzyłeś

1000-watów w elektrycznym rowerze górskim “nie od Chińczyka”? To już nie marzenie

Hiszpańska marka rowerowa Unno z siedzibą w Barcelonie wywołała właśnie spore zamieszanie w świecie elektrycznych rowerów górskich (eMTB). Ma bowiem ponoć pracować nad nowym modelem wyposażonym w przełomowy silnik DJI Avinox, co oznacza, że Unno ma szansę, aby stać się jedną z pierwszych marek wykorzystujących ultralekki, a jednocześnie niezwykle mocny napęd DJI w swoich eMTB. Dobrze czytacie – DJI w zeszłym roku zaprezentowała światu kompletnie niezwiązany z dronami rower DJI Amflow PL Carbon, który został wyposażony w przeznaczony dla innych producentów e-bike system napędowy Avinox M1. Teraz wygląda na to, że Unno będzie kolejną marką, która sięgnie po ten system, co może wyznaczyć nowy standard wydajności w świecie eMTB.

Czytaj też: Czy 250-watowe ograniczenie silników rowerowych to głupota? Sprawdzili mocniejsze elektryczne rowery

Firma Unno opublikowała na swoim oficjalnym koncie krótkie nagranie, które zawierało dwa kluczowe elementy sugerujące integrację systemu Avinox w swoim nowym modelu. Mowa zarówno o bezprzewodowych kontrolerach na kierownicy, jak i ekranie dotykowym na górnej rurze ramy. Chociaż marka nie podała żadnych szczegółów, to wszystko wskazuje na to, że Unno wkrótce zaprezentuje eMTB z napędem Avinox, który przekracza wszelkie granice między lekkimi a pełnoprawnymi silnikami eMTB, oferując bezprecedensową kombinację mocy, momentu obrotowego i niskiej masy.

Czytaj też: Tanio i na włóknie węglowym. Lekki rower elektryczny nie musi być drogi

Avinox

DJI Avinox może pracować w najwyższym trybie Boost, który odblokowuje pełnię możliwości silnika, pozwalając mu oddać aż 1000 watów mocy, a jednocześnie aż 120 Nm momentu obrotowego, czyli o całe 35 Nm więcej względem największej konkurencji – silnika Bosch Performance Line CX Race. Więcej na temat tego innowacyjnego systemu napędowego przeczytacie w moim poprzednim artykule na jego temat. Dziś z kolei pewne jest, że jeśli firma Unno wdroży silnik DJI Avinox do swojego trzeciego już e-bike w ofercie, to stanie się jednym z liderów w świecie eMTB nowej generacji eMTB.

Czytaj też: Program Mój Rower Elektryczny w nowej odsłonie. Drastyczna zmiana budżetu

Chociaż Unno nie podało jeszcze oficjalnej daty premiery nowego e-bike, to idealnym momentem na jego debiut wydaje się impreza Sea Otter Classic w kwietniu 2025 roku.