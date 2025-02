Pierwszy Fiat Panda 4×4 czerpał pełnymi garściami z podstawowego modelu zaprezentowanego w 1980 roku. Kanciaste pudełko, ale za projekt i produkcję tego modelu odpowiadała austriacka firma Steyr-Daimler-Puch. Pod maską pracował czterocylindrowy umieszczony poprzecznie silnik o pojemności 965 cm3 i maksymalnej mocy 48 KM, pochodzący z modelu Autobianchi A112. No i do tego pięciostopniowa skrzynia biegów z wytrzymałymi zębatkami pozwalającą na pewniejszą jazdę w trudniejszych warunkach terenowych. Pojazd potrafił pokonać wzniesienie pod kątem 42 stopni, a sama koncepcja małego autka z napędem 4×4 przetrwała do czasów współczesnych pod postacią Pandy III 4×4 z 2023 roku.

Niestety dalszą przygodę pokrzyżowały zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i na obecnym etapie Fiat Panda w wersji z napędem na cztery koła oficjalnie nie figuruje w rejestrze dostępnych modeli. Nadeszły tymczasem nowe elektryczne i hybrydowe modele pod postacią Fiata Grande Panda, które właśnie trafiają do sprzedaży w Polsce. Włoski crossover w wersji hybrydowej kosztuje 80 tys. zł, ale wśród klientów nie brakuje takich, którym do pełni szczęścia brakuje wersji z napędem 4×4. Na te oczekiwania zdecydował się zareagować dyrektor generalny Fiata zapewniając, że prace na taką wersją właśnie trwają. Swoją drogą nawiązanie stylistyczne do pierwszej kwadratowej Pandy widać tu gołym okiem.

Na razie pytaniem bez odpowiedzi pozostaje termin premiery, jak również wersja napędowa jaką zdecyduje się zaproponować producent (hybryda lub pełny elektryk). A ja zaczynam się zastanawiać czy to będzie jeszcze ta sama magia, a sami przecież wiecie jak to jest z nostalgią. Bywa zdradliwa i więzi nas w wizji świata, który kiedyś istniał, ale już dawno odszedł. Czy Fiat Grande Panda 4×4 ma szansę powtórzyć sukces pierwszej Pandy z napędem na cztery koła? No i mamy kolejne pytanie, które póki co pozostanie bez odpowiedzi.