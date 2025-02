Firefox 135 z istotną aktualizacją. Ma być lepiej

Ponieważ Mozilla nie wydaje aktualizacji zabezpieczeń z taką samą regularnością, jak Google robi to w przypadku Chrome, możliwe, że istnieje także jakiś inny powód, dla którego zalecane jest zaktualizowanie obecnie używanej wersji Firefoxa. A co wiemy o oficjalnych zmianach?

Firefox 135.0.1 – co się zmieniło?

W dzienniku zmian wskazano tylko jedną naprawioną lukę w zabezpieczeniach, ale jest to podsumowanie opisujące nieokreśloną liczbę identycznych lub podobnych wad. Mozilla przyznaje jej wysoką ocenę ryzyka, ponieważ może prowadzić do “potencjalnie możliwej do wykorzystania awarii”. Jak na razie nie ma znanych ataków na użytkowników Firefoxa wykorzystujących ten sposób, ale lepiej na zimne dmuchać, prawda?

Wśród problemów naprawionych w Firefoksie 135.0.1 jeden dotyczy historii przeglądarki. Jak donosili użytkownicy, zamknięte okna i karty nie były przywracane po jej restarcie. Teraz wszystko ma działać prawidłowo. Ponadto kolejny problem dotyczył osób korzystających z wyszukiwarki OpenSearch – mogła ona nie działać. Naprawiono również mechanizm odpowiedzialny za przechodzenie do innych stron za pomocą linków, a także usprawniono menu kontekstowe. Jak się bowiem okazuje, w edycji Firefox 135 elementy te nie zawsze działały zgodnie z oczekiwaniami.

Jeśli nie masz jeszcze tej aktualizacji przeglądarki Firefox, możesz zainstalować ją ręcznie, przechodząc do “Pomocy” i wybierając “O programie Firefox . A kolejna wersja ma ukazać się już 4 marca 2025 roku.