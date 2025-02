FlexiSpot szaleje z kolejnymi promocjami. Obniżki sięgają nawet 600 złotych

Zbuduj idealne stanowisko do pracy lub rozrywki z objętymi promocja produktami FlexiSpot

Zacznijmy może od biurek, bo tutaj znalazły się aż trzy modele:

E5Q (E7Q Lite) – biurko z solidną, czteronożną konstrukcją zapewniające nośność nawet do 200 kg. Można je regulować w zakresie 66-131 cm i jest kompatybilne z blatami o długości od 120 do 200 cm i szerokości od 70 do 90 cm, więc nadaje się do różnych zastosowań. Intuicyjny cyfrowy panel sterowania pozwala na łatwe ustawienie wysokości. I tutaj mamy też port ładowania USB dla wygody. Do 2 marca kupimy je taniej o 600 złotych, czyli za 1899 zł.

E7 Pro – ten model jest połączeniem stylowego designu z funkcjonalnością. Za płynną i stabilną regulację wysokości odpowiada podwójny silnik. Zakres regulacji wynosi od 63,5 cm do 128,5 cm bez blatu, więc z łatwością więc dostosujemy go do swojego wzrostu. Silnik jest cichy, a dodatkowe funkcje bezpieczeństwa będą zapobiegać niezamierzonym regulacjom. Sterowanie odbywa się przy pomocy zaawansowanego panelu sterowania, a dodatkowym atutem jest magnetyczna osłona kabli, która ułatwi ich porządkowanie. Za ten model do 2 marca zapłacimy 1699 zł, czyli o 300 zł mniej niż w regularnej sprzedaży.

E7 – biurko wyposażone w silniki bezszczotkowe, umożliwiające gładką i bezproblemową regulację wysokości w zakresie 58cm-123cm. Możemy więc przy nim siedzieć lub nawet stać, w zależności od potrzeb, podobnie zresztą jak przy pozostałych objętych promocją modelach. Cechuje się dużą nośnością (do 125 kg) i trwałością. Kanał kablowy pod biurkiem pozwala ukryć wszystkie kable robocze, dzięki czemu łatwiej zachować porządek. Warto też zwrócić uwagę na system antykolizyjny, który wykrywa siły działające w kierunku przeciwnym do jego ruchu. Kupując ten model do 2 marca, zaoszczędzimy 100 zł, płacąc za nie 1399 zł.

Skoro biurka mamy już omówione, czas znaleźć coś do siedzenia. Tutaj FlexiSpot oferuje nam fotel i sofę:

BS5 – ergonomiczny fotel, zaprojektowany tak, by dostosowywał się do naturalnych krzywizn kobiecego ciała, zapewniając maksymalny komfort. Zapewnia kompleksowe wsparcie szyi, kręgosłupa i odcinka lędźwiowego, łagodząc zmęczenie podczas długiego siedzenia. Elegancki design i miękkie siedzisko z grubą gąbkową poduszką zapewni długotrwałą wygodę. W regularnej sprzedaży ten fotel kosztuje 999 złotych, natomiast w okresie promocyjnym kupimy go za 899 złotych.

XC6 – stylowy, obrotowy fotel (sofa), który zapewni nam chwilę relaksu, ale w zdrowy sposób, za co odpowiada ergomoniczne podparcie, także przy różnych pozycjach. Oferuje możliwość odchylenia do 145°, a także pełen obrót o 360°. Fotel wyposażono też w ukrytą przestrzeń do przechowywania, funkcję kołysania w przód i w tył oraz wsparcie ładowania przez USB. W standardowej cenie kupimy go za 2499 złotych, natomiast w ramach promocji dostajemy rabat o 500 złotych, więc cena spada do 1999 zł.