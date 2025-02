GeForce RTX 5090 jest bardziej elastyczny w kwestii zasilania

Flagowa karta Nvidia RTX 5090 wykazała się lepszą elastycznością w porównaniu do RTX 5080

Niedawna premiera nowych kart graficznych od Nvidii motywuje entuzjastów komputerów i ich komponentów do sprawdzania ich limitów. Ostatnie karty RTX 5090 i RTX 5080 są bardzo uzależnione od zasilaczy o wysokiej mocy, co w połączeniu z możliwościami fascynatów sprzętu pozwala nam odkryć ciekawe możliwości tych modeli. Niemiecki serwis technologiczny ComputerBase sprawdził RTX 5090, którego domyślne TDP wynosi 575 W. W takim wypadku wiadome jest, że oficjalnie wymaga złącza 600 W 12 V-2×6 lub adaptera z czterema 8-pinowymi kablami PCI. Podczas testów ASUS ROG RTX 5090 Astral i Zotac RTX 5090 Solid okazało się, że te GPU uruchamia się nawet z trzema 8-pinowymi kablami, ograniczając swoje TDP do 450 W. Odpowiada to specyfikacji trzech złączy wynoszącym 150 W na kabel, nic więc dziwnego, że są straty w wydajności. Przy takim poborze mocy testy GPU wskazują 5% spadek średniej liczby klatek na sekundę w porównaniu z pełną mocą. Jeśli jednak spojrzymy na wydajność RTX 5090 względem innych kart, to i tak wielki postęp.

Inaczej sprawa się miała w przypadku kompatybilności zasilania RTX 5080, jego TDP wynoszące 360 W nie chciało współpracować. Próby odbyły się na uruchomionym Founders Edition i Zotac RTX 5080 AMP Extreme Infinity z dwoma 8-pinowymi złączami, dającymi łącznie 300 W. Niestety zakończyły się one niepowodzeniem — ekran pozostał pusty, a karta odmówiła inicjalizacji.

Ten eksperyment pokazuje, że oprogramowanie układowe Nvidii wydaje się nie mieć niższego progu limitu mocy dla RTX 5080. Za to jego bardziej dopracowany brat, czyli RTX 5090, automatycznie dostosowuje się do zmian w tej kwestii. Ten wymóg zmusza użytkowników do ścisłego przestrzegania trzech 8-pinowych lub 12V-2×6 złączy zasilania w przypadku pierwszej karty. Inaczej wygląda to w przypadku RTX 5090, który oferuje użytkownikom elastyczność. Ograniczenia RTX 5080 mogą frustrować właścicieli mniej wydajnych zasilaczy i łatwo psuć się, jeśli zasilacze będą miały nawet mało zauważalną usterkę. Oczywiście to tylko niewinny eksperyment, ponieważ łatwo się domyśleć, że posiadacze tak drogich kart graficznych z pewnością nie oszczędzają na zasilaczach.