Zmiana w Chrome 134. Oglądanie wideo będzie wygodniejsze

Google informuje, że zacznie włączać tę funkcję dla użytkowników od wersji Chrome 134, ale stopniowo. Niektórzy będą musieli poczekać na jeszcze nowsze wersje przeglądarki. A co ciekawe – w niemal każdej sytuacji można to obejść i wymusić na przeglądarce obsługę tej nowości.

Google 134 – jak włączyć płynny PiP?

Aby przetestować tę funkcję natychmiast, należy włączyć flagę “Auto picture in picture for video playback”. Znajdziesz ją pod adresem chrome://flags/#auto-picture-in-picture-for-video-playback. Jednak istnieje szereg kryteriów, aby zostało to wdrożone:

adres URL górnej ramki jest bezpieczny – widzisz znaczek “Bezpieczne przeglądanie”;

odtwarzane media emitują dźwięk;

jest aktywna obsługa “enterpictureinpicture”;

użytkownik przekracza Media Engagement Index, czyli często korzysta z mediów w przeglądarce – w sytuacji, gdy w ustawieniach trzeba wyrażać zgodę na uruchomienie trybu PiP.



Czytaj też: Przeglądarki bez reklam. Poznaj alternatywy po zmianach w Chrome

Po wdrożeniu wymienionej flagi użytkownik zostanie zapytany, czy chce włączyć tę funkcję na stronie internetowej, na której się znajduje za każdym razem, tylko tym razem, czy nigdy. Opcję można zaktualizować, naciskając przycisk ustawień po lewej stronie adresu URL obok innych uprawnień witryny.

Google nie wspomina, czy będzie sprawdzany rozmiar ekranu użytkownika przed włączeniem tej funkcji. Wiadome jest jednak, że osoby z większym ekranem z większą przestrzenią do przesuwania okna pop-up będą miały lepsze doświadczenie.