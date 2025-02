Gemini AI w Google Meet automatycznie zaplanuje Twoje następne kroki

Sugerowane kolejne kroki w Google Meet

18 lutego 2025 roku Google poinformowało, że funkcja „rób dla mnie notatki” w Google Meet otrzymała nowe rozszerzenie, nazwane „sugerowane kolejne kroki”, które do sporządzanego automatycznie podsumowania spotkania dodawać będzie opracowaną przez Gemini AI listę rzeczy, zidentyfikowanych jako kluczowe zdania do wykonania w następnej kolejności.

Jak widać na powyższym przykładzie, oparta o Gemini AI funkcja sugerowane kolejne kroki doda do notatek ze spotkania listę możliwych kolejnych działań w formie przejrzystej ramki. Każdą pozycję można wyedytować, a w razie potrzeby także dodać kolejne kroki i działania, przydzielić zadania konkretnym osobom, a także ustalić własne terminy wykonania, jeśli te rozpoznane przez mechanizmy sztucznej inteligencji na bazie analizy spotkania okażą się nieodpowiednie. Dodanie listy to-do do podsumowania rozsyłanego po spotkaniu w zasadzie wyeliminuje ewentualność, że wymagane działania nie będą pominięte, a terminarz będzie zgodny dla wszystkich użytkowników spotkania.

Z nowych sugerowanych kolejnych kroków korzystać będą mogli użytkownicy Google Workspace z planami Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard i Enterprise Plus, a także osoby korzystające z Gemini Education Premium. Google oficjalnie udostępniło nową funkcję użytkownikom 18 lutego, lecz faktyczne wdrażanie odbędzie się etapowo i do tego wolniej, niż zwykle, przekraczając zapewne typowe dla etapowego udostępniania dwa tygodnie. Spowodowane jest to koniecznością zapewnienia odpowiedniej wydajności i odporności na błędy.

Automatyczne generowanie notatek ze spotkań stało się codziennością dla wielu zespołów, które pracują dzięki telekonferencjom. Wprowadzenie kolejnych usprawnień i automatyzacji z pewnością przełoży się sprawniejszą współpracę przy kluczowych zadaniach – zakładając oczywiście, że Gemini nie pójdzie w chaszcze i nie zacznie sobie roić własnej wersji rzeczywistości.