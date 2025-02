Home Moto Honda i Nissan idą własnymi ścieżkami. Próba fuzji obu firm zakończona fiaskiem

Planowane połączenie koncernów Honda i Nissan, mające na celu utworzenie trzeciego co do wielkości producenta samochodów na świecie (po Volkswagenie i Toyocie), oficjalnie upadło i to zaledwie dwa miesiące po ogłoszeniu takich planów. Rozbieżności w wizji przyszłej struktury, zwłaszcza w kwestii kontroli i autonomii Nissana, doprowadziły do zerwania rozmów przez przedstawicieli Hondy. Nissan, będący w trudniejszej sytuacji finansowej, będzie musiał szukać alternatywnych rozwiązań. Obie firmy zamierzają jednak kontynuować współpracę strategiczną, w tym z Mitsubishi Motors, w obszarach takich jak baterie, autonomiczna jazda oraz auta elektryczne.