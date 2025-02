Ile RAM dla gracza? 16 GB już nie wystarcza

Jeśli grasz w bardziej wymagające wizualnie gry lub lubisz grać i streamować w tym samym czasie – obie te czynności wymagają większych ilości pamięci RAM. A co ciekawe – większa ilość wychodzi bardziej ekonomicznie niż mniejsza. Dlatego jeśli kupujesz nowy sprzęt lub chcesz zmodernizować posiadany – mierz w co najmniej 32 GB RAM.

W 2025 roku 32 GB RAM to rozsądna ilość

Ilość pamięci RAM wynosząca 16 GB to w rzeczywistości minimum wymagane do osiągnięcia akceptowalnej wydajności. W praktyce najnowsze gry wymagają z większej ilości pamięci, ponieważ komputer może wtedy przechowywać więcej danych w pamięci RAM, co oznacza krótsze czasy ładowania i mniej zacięć. Dotyczy to zwłaszcza gier z otwartymi światami – wymagają dużych ilości informacji o obrazie.

Ponadto aplikacje działające w tle również wykorzystują pamięć – no i sam system również swoje wymaga. W takiej sytuacji 16 GB RAM może szybko okazać się niewystarczające. Dopiero 32 GB lub więcej zapewnia, że wszystko może działać bez pogorszenia wydajności gry. Dodatkowa pamięć RAM jest niezbędna szczególnie dla streamerów, którzy grają w gry i uruchamiają oprogramowanie do przesyłania strumieniowego w tym samym czasie.

Czytaj też: Test pamięci DDR5 G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL28

Pamięć RAM jest obecnie bardziej przystępna cenowo niż kiedykolwiek, zarówno w wersji DDR5, jak i DDR4. Spokojnie da się nabyć dobry zestaw modułów 2×16 GB poniżej 300 zł. Warto zwrócić uwagę na szybkość oferowaną przez poszczególne moduły, dzięki czemu zapewni się odpowiednią wydajność w rozgrywkach.