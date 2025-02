Karty graficzne Nvidia GeForce RTX 5090 i RTX 5090D Surge z pierwszymi problemami

Na r/ASUS użytkownicy zgłaszają identyczne awarie wykrywania

Problem kart graficznych dotyczy zarówno standardowej wersji RTX 5090, jak i zmodyfikowanej wersji eksportowej 5090D, która została wydana na rynek chiński 30 stycznia. Według raportów użytkowników z chińskich forów technologicznych i społeczności Reddit, wiele kart graficznych RTX 5090 i 5090D ulega trwałej awarii po zainstalowaniu standardowego sterownika. Poza tym, awarie sprzętu zostały udokumentowane u wielu partnerów, a tacy giganci na rynku jak Colorful, Manli i Gigabyte wskazują identyczne usterki w swoich kartach. Z kolei raporty zewnętrznych dostawców czasami wskazują na potencjalne uszkodzenie układu scalonego. Sugerują w ten sposób awarię na poziomie sprzętu, co wyklucza redukcję problemu tylko do poziomu oprogramowania. Użytkownicy natomiast zgłaszają podobne do siebie wzorce awarii, czyli po początkowej instalacji sterownika wyświetlacze stają się ciemne, po czym systemy na stałe tracą możliwość wykrywania GPU przez interfejsy DisplayPort i HDMI.

W tych wszystkich raportach widać wzór, który wydaje się spójny zarówno dla rynków krajowych, jak i międzynarodowych. Na Reddicie r/ASUS, użytkownicy zgłaszają identyczne awarie wykrywania, które utrzymują się podczas resetowania CMOS i przebudowy systemu. Niektóre dochodzenia wskazują na implementację PCIe Gen 5 jako możliwą przyczynę główną. Seria RTX 5090 reprezentuje pierwszą w pełni zgodną z Gen 5 architekturę GPU firmy Nvidia, wprowadzając nowe wyzwania dotyczące integralności sygnału. Pojawiły się już nawet sposoby na obejście i tymczasowe złagodzenie problemu poprzez wymuszenie trybu PCIe 4.0 w ustawieniach BIOS-u. Niestety trzeba pamiętać, że to rozwiązanie pozostaje niezweryfikowane.

Jest to, patrząc na datę premiery kart, naprawdę świeży problem, więc nic dziwnego, że Nvidia nie wydała jeszcze oficjalnych wytycznych dotyczących awarii. Poza tym, przynajmniej na razie, skala problemu nie jest ogromna.