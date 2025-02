Koniec pewnej epoki – pamięci DDR3 i DDR4 trafią na śmietnik historii

Według raportu DigiTimes Asia, linie produkcyjne pamięci DDR3 i DDR4 będą działać jeszcze do drugiej połowy 2025 roku, a następnie zostaną zamknięte. Samsung Electronics, SK Hynix i Micron nie są już zainteresowani ich produkowaniem, tym bardziej, że mają w swojej ofercie szybsze modułu DDR5 i HBM. Gwoździem do trumny starszych generacji pamięci jest także rozwój sztucznej inteligencji – są one po prostu zbyt mało wydajne jak na jej potrzeby.

Rynek pamięci w 2025 roku wygląda ciekawie

Tajwańska Nanya Technology przewiduje, że w pierwszej połowie 2025 roku rynek DRAM mocno pójdzie w dół, ale ruszy z kopyta w drugim kwartale. Dlaczego? Ponieważ w dwóch pierwszych kwartałach popyt rynku na pamięci jest zaspokojony, a ogólny stan światowej gospodarki nie sprzyja gromadzeniu zapasów. Jednak wygaszanie produkcji DDR3 i DDR4 może spowodować jej niedobory – wciąż wielu producentów będzie stosować takie moduły, zwłaszcza w budżetowych maszynach.

Niedawno Changxin Memory Technology (CXMT) i Fujian Jinhua zwiększyły produkcję DDR4 i zaczęły stosować niskie ceny – chińscy producenci pamięci DRAM oferowali produkty za połowę ceny odpowiedników produkowanych w Korei Południowej. Jedak coraz powszechniejsze stosowanie DDR5 sprawiło, że nie odnieśli planowanych sukcesów. Ponadto niektórzy klienci przemysłowi po prostu nie chcą pamięci produkowanych w Chinach.

O ile DDR4 jest jeszcze w powszechnym użyciu, o tyle pamięci DDR3 nie są już używane od kilku lat przez producentów komputerów. Likwidacja DDR4 wymusi na nich przejście na DDR5, co nie jest złe – nowe rozwiązania są bardziej wydajne od swoich poprzedników. Póki co DDR4 mają się dobrze – Biostar wprowadził na rynek swój moduł pamięci Storming V DDR4 w grudniu ubiegłego roku, a V-COLOR wprowadził model DDR4 Prism Pro z motywem TUF Gaming Alliance w listopadzie.

DDR5 to obecnie standard na rynku i wiadomo, że prędzej czy później zastąpi go inny. Jednak póki co zakup takich modułów to gwarancja co najmniej kilku lat sprawnego działania.