Kup Galaxy S25 Ultra w Plusie i skorzystaj z oferty Abonament XL za 0 zł przez rok

Tylko w Plusie Abonament XL za 0 zł przez rok przy zakupie Samsung Galaxy S25 Ultra

Zakup ultraflagowca jakim jest Galaxy S25 Ultra wiąże się ze sporym wydatkiem, dlatego dobrze jest móc zaoszczędzić przy jego zakupie. Plus oferuje nam więc możliwość niepłacenia za abonament i to przez cały rok, co daje oszczędność przeszło 1000 złotych. Jak skorzystać z oferty? Wystarczy podpisać nową umowę lub przedłużyć obecnie trwającą, wybrać abonament XL z pakietem internetowym 250 GB oraz kupić nowy telefon z serii Galaxy S25 Ultra.

Dzięki tej ofercie przez pierwsze 12 miesięcy opłata za abonament wynosiła będzie 0 zł (z rabatem za e-fakturę), a po roku wróci do standardowej ceny, czyli 99 zł/mies. (z rabatem za e-fakturę). W tej cenie, oprócz 250 GB użytkownik otrzymuje także nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y.

Powyższa promocja obowiązuje na obie wersje pamięciowe, a ich cena w rozbiciu na 12 rat 0% prezentuje się następująco:

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB – 6399 zł – 649 zł na start oraz 12 rat po 479,17 zł/mies.,

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/512GB – 6899 zł – 699 zł na start oraz 12 rat po 516,66 zł/mies.

Warto również wspomnieć, że osoby, które do 23 lutego zdecydują się na zakup modelu z serii Galaxy S25 mają szansę otrzymać słuchawki Galaxy Buds3 Pro od Samsunga, więc jest opcja, żeby załapać się na dodatkowy prezent, który można zachować dla siebie lub podarować komuś bliskiemu.

Dla przypomnienia, Galaxy S25 Ultra napędzany jest przez najnowszy układ Snapdragon 8 Elite, zapewniający świetną wydajność. Za zasilanie odpowiada akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem z mocą 45 W. Do dyspozycji użytkownika został oddany 6,9-calowy ekran Dynamic LTPO AMOLED 2X pokryty dla wzmocnienia szkłem Gorilla Glass Armor 2. Wyświetlacz oferuje odświeżanie 120 Hz i rozdzielczość 1440 x 3120 pikseli. Po stronie aparatów dostajemy solidny zestaw:

200 Mpix, f/1.7, 24 mm (szerokokątny), 84°, 1/1.3”, 0,6 µm, wielokierunkowy PDAF, Laser AF, OIS

50 Mpix, f/1.9, 13 mm (utraszerokokątny), 120°, 0,7 µm, Dual Pixel PDAF

10 Mpix, f/2.4, 67 mm (krótki teleobiektyw), 1,12 µm, Dual Pixel PDAF

50 Mpix, f/3.4, 111 mm (teleobiektyw peryskopowy), PDAF, OIS

12 Mpix, f/2.2, 26 mm, 83°, Dual Pixel PDAF — kamerka do selfie

Smartfon działa pod kontrolą One UI 7, oferuje więc nowe funkcje sztucznej inteligencji w ramach pakietu Galaxy AI.