Mało wam kart graficznych od firmy ASUS? Oto pozłacany ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral Dhahab Edition 

ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral Dhahab Edition — Dhahab w nazwie modelu oznacza po prostu „złoto” po arabsku

Karta poza samym wyglądem przykuwającym oko nie będzie niczym różnić się od ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral OC. Oznacza to, że oferuje 32 GB pamięci GDDR7 na szynie 512-bitowej i 21760 rdzeni CUDA. Standardowe taktowanie Boost wynosi 2580 MHz, zaś w trybie OC wartość ta wzrasta do 2610 MHz. Chłodzenie składa się z czterech wentylatorów, spośród których jeden znajduje się w tylnej części konstrukcji. Sprzęt ten oferuje trzy złącza DisplayPort 2.1b oraz dwa HDMI 2.1b. Przy takim potworze producent zaleca zasilacz o mocy 1000 W. Sama karta jest masywnej wielkości, bo 357,6 x 149,3 x 76 mm i zajmuje w naszej obudowie prawie cztery sloty.

Co jeszcze wyróżnia tę kartę na tle innych, poza tym, że będzie dostępna w limitowanej ilości? Jak widać na zdjęciach, sama konstrukcja nawiązuje do motywów arabskich. ASUS informuje, że na karcie są wygrawerowane wielbłądy i wieżowce mające symbolizować Bliski Wschód. Karta ma być również pokryta kaligrafią arabską, pokazując trzy główne filary regionu: siłę, odwagę i jedność. Poza tym uwagę zwraca kolorystyka nowej karty. Chodzi tu o pozłacane zwieńczenie zewnętrznego panelu, choć oczywiście nie będzie to prawdziwe złoto. Wisienką na torcie tego designu są dodatkowe elementy turkusowe dopełniające całość.

Przejdźmy do tego co mnie najbardziej nurtuje, czyli do kwestii pieniędzy. Wiele zagranicznych stron podaje, że cena będzie oscylowała w granicach 3000 dolarów. Nie będę tego nawet przeliczał, dlatego że na stronach oficjalnych sprzedawców RTX 5090 już widnieje kwota około 14000 złotych. Dobijający jest fakt, że dzisiaj, sprawdzając ceny na olx czy Allegro, widziałem zwykłą wersję w cenach 22-25 tysięcy złotych. Z tego powodu nie powinniśmy wierzyć, że ta karta realnie będzie możliwa do upolowania w referencyjnej cenie.