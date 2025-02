Uzbroili niszczyciela w potężny laser i wysłali w rejs. Amerykanie sprawdzili potęgę HELIOS

Amerykanie uzbroili USS Preble w tajną broń. Unicestwia zagrożenia w sekundę

Opracowana przez Lockheed Martin, HELIOS to zaawansowana broń energetyczna, zaprojektowana w celu zwiększenia zdolności obronnych marynarki wojennej wobec nowoczesnych zagrożeń. Jest to bowiem laser o mocy aż 60 kW, który łączy technologię wysokoenergetycznej wiązki laserowej z funkcją oślepiania czujników celu. Dzięki temu system ten umożliwia prowadzenie różnorodnych działań obronnych, a w tym:

Neutralizację bezzałogowych statków powietrznych (UAV)

Zwalczanie małych jednostek pływających

Oślepianie czujników wrogich sprzętów, aby zminimalizować zagrożenie ze strony ataków rakietowych i elektronicznych

Jednym z kluczowych elementów HELIOS jest jego pełna integracja z systemem walki Aegis, co samo w sobie zwiększa zdolność niszczyciela do wykrywania, śledzenia i zwalczania zagrożeń w czasie rzeczywistym. Dlatego zresztą to przełomowa zmiana w technologii morskiej, bo zastosowanie systemów laserowych, takich jak HELIOS, niesie za sobą wiele korzyści w porównaniu do tradycyjnych systemów rakietowych, a to dlatego, że:

Strzał z lasera jest znacznie tańszy niż wystrzelenie pocisku rakietowego, co czyni go bardziej opłacalnym rozwiązaniem do neutralizacji tanich dronów i łodzi szturmowych

Dopóki okręt ma dostęp do zasilania, dopóty system laserowy może kontynuować ostrzał bez konieczności przeładowania

Lasery działają z prędkością światła, co oznacza niemal natychmiastową eliminację zagrożeń po ich wykryciu

Udane testy HELIOS na USS Preble to część szerszego programu modernizacji floty pod kątem wykorzystania broni energetycznej. W obliczu nowych zagrożeń, takich jak rosnąca liczba dronów i rozwój rakiet hipersonicznych, systemy takie jak HELIOS staną się kluczowym elementem obrony. Dlatego też Marynarka wojenna USA planuje dalszy rozwój i wdrażanie jeszcze potężniejszych systemów laserowych. Przykładem jest projekt High Energy Laser Counter Anti-Ship Cruise Missile (HELCAP), który ma na celu opracowanie lasera o mocy 300 kW. Ten będzie już zdolny do przechwytywania rakiet przeciwokrętowych, a jego testy mają się rozpocząć w najbliższych latach.