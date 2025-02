Ma 14 lat i pobił 6 matematycznych rekordów w ciągu jednego dnia. Niebywały wyczyn młodego geniusza

Na takie miano oczywiście zasłużył nieprzypadkowo. W czasie, który przeciętnemu człowiekowi jest potrzebny na wykonanie odpowiednich obliczeń z wykorzystaniem kalkulatora, Shulka jest w stanie zrobić to samo… w swojej głowie. Mieszkaniec stanu Maharasztra oficjalnie trafił do Księgi Rekordów Guinnessa.

Jakie rekordy trafiły na jego konto? Niebywałe wyczyny czternastolatka dotyczyły najszybszego dodawania w pamięci 100 czterocyfrowych liczb, co zajęło mu 30,9 sekundy. Na tych samych zasadach w ciągu minuty i dziesięciu sekund był w stanie dodać 200 czterocyfrowych liczb. W przypadku 50 pięciocyfrowych liczb Shulka potrzebował 18,71 sekundy. Kiedy wyzwanie dotyczyło mnożenia dwóch pięciocyfrowych zestawów liczb po 10, młody matematyk dokonał tego w ciągu 51,69 sekundy.

14-letni mieszkaniec Indii, Aaron Shulka, w ciągu jednego dnia pobił sześć rekordów związanych z szybkim liczeniem bez użycia kalkulatora

Później, w ciągu dwóch minut i trzydziestu pięciu sekund, wykonał mnożenie dwóch ośmiocyfrowych zestawów liczb po 10. Na koniec przeprowadził w pamięci dzielenie zestawu dziesięciu 20-cyfrowych liczb przez zestaw 10-cyfrowych liczb. Tutaj potrzebne było najwięcej czasu, bo pięć minut i czterdzieści dwie sekundy. O tym, jak fenomenalne są wyczyny mieszkańca Indii najlepiej świadczy to, iż nawet z użyciem kalkulatora zapewne spędzilibyśmy na tych obliczeniach więcej czasu.

Idealna okazja do ustanowienia tych rekordów nadarzyła się w ramach zorganizowanego w Dubaju wydarzenia. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy Shulka sprawił, że świat matematyki o nim usłyszał. Już wcześniej był posiadaczem rekordu dotyczącego najszybszego dodawania 50 pięciocyfrowych liczb, pobitego przed rokiem. Jak podkreśla główny bohater tej historii, pomaga mu aktywność w postaci jogi, dzięki której jest w stanie zachować spokój i koncentrację.

Jeśli zaś chodzi o matematykę, to poza naturalnymi predyspozycji indyjski nastolatek cechuje się również ogromną pracowitością. Na matematycznych ćwiczeniach spędza nawet sześć godzin dziennie. W jego rodzinie nie było natomiast wcześniej matematycznych geniuszy, co sprawia, że wyczyn tego młodego człowieka wypada jeszcze bardziej interesująco.