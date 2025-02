Meta wdraża moderację społecznościową na Facebooku. Prawda ustalana większością głosów staje się faktem.

Notatki społeczności to funkcja, która pozwala użytkownikom serwisu społecznościowego dodać własne informacje dotyczące kontekstu, korygując w ten sposób błędne informacje, prostując celowe dezinformacje, manipulacje, lub dodając pominięte, a kluczowe dla oceny sytuacji fakty. Podobny model weryfikacji działa od jakiegoś czasu na platformie X (dawniej Twitter) i działa w miarę sprawnie, choć w notatkach niejednokrotnie widać raczej przepychanki między zwolennikami a przeciwnikami danej opcji, niż rzetelne próby fact-checkingu.

Jakkolwiek by na to patrzeć, Meta wczoraj rozpoczęła praktyczne wdrażanie notatek społecznościowych, jednocześnie dla Facebooka, Threads i Instagrama. Na razie jest to etap testowy – wymagane jest zapisanie się do programu, a aby to zrobić, należy być obywatelem USA, pełnoletnim, mieć konto na Facebooku przez okres dłuższy niż pół roku i do tego mieć na nim w miarę czystą historię blokad i incydentów. Dodatkowym wymogiem jest aktywna dwuetapowa weryfikacja logowania.

Tyle teorii. Praktyka znana z Twittera wskazuje, że notatki społeczności mogą tworzyć zarówno mające jak najlepsze chęci, jak i osoby o poglądach skrajnych, dla których nie liczą się fakty, tylko przepchnięcie własnego zdania. Widziałem to zbyt wiele razy na własne oczy, by spać spokojnie, nie wierzę bowiem w prawdę ustalaną większością głosów.

Unfortunately, @CommunityNotes is increasingly being gamed by governments & legacy media.



Working to fix this …



It should be utterly obvious that a Zelensky-controlled poll about his OWN approval is not credible!!



If Zelensky was actually loved by the people of Ukraine, he… https://t.co/gy0NjtPwiq