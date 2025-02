Microsoft eksperymentuje z nagrywaniem wideo w Edge

Zaznaczę, że póki co ta nowa funkcja jest dostępna jedynie w eksperymentalnych wydaniach przeglądarki, czyli Canary i to wyłącznie dla użytkowników Windows 11. Wszystko wskazuje na to, że jeśli ktoś jeszcze będzie korzystać z Windows 10, nie otrzyma tej opcji. A co wiemy na podstawie pierwszych jej testów?

Niezależne nagrywanie obrazu w Edge

Windows 11 ma już natywne funkcje przechwytywania i nagrywania ekranu, dlatego niezależne narzędzie do tego celu, dedykowane wyłącznie Edge, to nieco mnożenie bytów ponad miarę. Użytkownicy przeglądarki w edycji Canary donoszą, że funkcja jest jeszcze niedopracowana i nie można zakończyć nagrywania ani wybrać tego samego zestawu opcji, co podczas podczas robienia zrzutu ekranu (kształt, wielkość itp.).

Opcja Live pojawia się po prawej stronie pływającego paska narzędzi. Po kliknięciu na nią możesz wybrać obszar, a wtedy powinno rozpocząć się nagrywanie. Jednak w wielu przypadkach… nic się nie dzieje. Działa tylko opcja popout, która otwiera osobne okno karty i ukrywa niezaznaczony obszar przeglądarki, co jest dobre, jeśli chcesz wykluczyć cokolwiek z paska narzędzi lub paska bocznego. Jeśli masz otwartą tylko jedną kartę, po prostu ukrywa niezaznaczony obszar.

fot.: WindowsLatest

Możesz przywrócić całe okno przeglądarki, klikając przycisk Otwórz znajdujący się w środku wyskakującego okna. I… to wszystko, co robi w tej chwili. Jeśli Microsoft chce dodać pełne wsparcie nagrywania wideo, będzie musiał uwzględnić również opcje dla dźwięku. A czy ma to jakiś praktyczny sens? Cóż – zależy, co kto lubi. Podobnie jak w przypadku obrazów, oczekujemy zarówno opcji udostępniania, jak i zapisywania, ale zapewne zostanie wprowadzony jakiś limit rozmiaru stworzonego klipu.

Oprócz wbudowanego rejestratora wideo w przeglądarce Microsoft Edge, Microsoft pracuje nad udoskonalonym czytnikiem plików PDF, funkcją porządkowania kart, dolnym paskiem adresu i usprawnieniami dla wersji na Androida.