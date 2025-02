Home Tech Microsoft po raz kolejny kombinuje z systemem Windows 11

Nie jest tajemnicą, że firma Microsoft oficjalne kończy z systemem Windows 10, a data zakończenia wsparcia przypada na 14 października 2025 roku. Oznacza to, że oprogramowanie nie będzie już otrzymywać nowych aktualizacji ani poprawek zabezpieczeń. Zamiast tego gigant technologiczny namawia konsumentów do uaktualnienia wersji systemu do Windows 11. Trzeba pamiętać, że może to oznaczać zakup zupełnie nowego komputera, jeśli istniejący sprzęt nie spełnia wymagań.