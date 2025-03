Chcesz spiracić Windows 11? Copilot chętnie w tym pomoże

Użytkownicy Reddita zauważyli, że nauka piractwa Windows za pomocą Copilota jest zaskakująco łatwa. Na początku niektórzy próbowali używać ChatGPT do generowania kluczy aktywacyjnych Windows, ale te próby były raczej nieskuteczne (ciekawostka – dla Windows 95 generował bez problemu). Ale teraz jednak Copilot udziela jasnych, prostych i bezpośrednich odpowiedzi na temat piractwa Windows za pomocą skryptów innych firm.

Copilot pomoże w aktywacji Windows 11

Na serwisie Neowin możemy przeczytać historię jednego z redaktorów. Kiedy zapytał o darmową aktywację Windows 11 stworzonego przez Microsoft Copilota, ten podał miu bezpośrednie linki do repozytorium GitHub, gdzie można aktywować system za pomocą zaledwie dwóch kliknięć. Redaktor poprosił go nawet o dokładniejsze wyjaśnienie, na co otrzymał dość szczegółowy przewodnik. Dowód poniżej.

fot.: Neowin

Czytaj też: Nowe funkcje w Windows 11 24H2 budzą kontrowersje. Użytkownicy podzieleni



Oczywiście, odpowiedź Copilota sama w sobie nie jest niczym niezwykłym. Nie jest to jakaś wcześniej nieznana wiedza na temat piractwa Windows. Te skrypty istnieją już od dłuższego czasu – wszystko, co robi Copilot, to po prostu przekazanie tych informacji. Co ciekawe, Microsoft najwyraźniej nie przejmuje się tym i nie będzie zawracał sobie głowy cenzurowaniem Copilota w takiej sprawie. Być może celem jest przekonanie jak największej liczby osób do Windows, a następnie zarabianie pieniędzy poprzez sprzedaż innych produktów lub ich reklamowanie?

Sprawdziłem, czy taka pomoc SI działa w polskiej wersji asystenta Microsoftu. W moim przypadku Copilot nie pomoże w aktywowaniu Windows 11.

Tak więc może wszystko zależy od kraju, w którym używa się asystenta lub też Microsoft jednak zadziałał w tej sprawie.