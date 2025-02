W końcu! Microsoft pracuje nad narzędziem do łatwej migracji systemu

Użytkownicy systemu Windows mogą używać aplikacji Backup do zapisywania swoich danych osobowych, ustawień urządzenia i poświadczeń na dysku C lub w usłudze OneDrive. Jednak przesyłanie i przenoszenie dużych plików na ograniczonej przestrzeni dyskowej oraz w chmurze stanowi problem. Microsoft chce go rozwiązać za pomocą nowej aplikacji Migration.

System przenoszony płynnie? To możliwe!

Nie ma jeszcze żadnej oficjalnej wersji tej aplikacji, ale można ją wypatrzeć w różnych kompilacjach poglądowych systemu Windows 11. Jeden z użytkowników podzielił się zrzutami ekranu z tego programu, dzięki czemu wiemy, czego możemy się spodziewać. I trzeba przyznać, że wygląda to nieźle.

Należy pamiętać, że jej ostateczny wygląd może być inny, podobnie też dostępne funkcje. Pierwszy zestaw obrazów pokazuje opcję “Kopia zapasowa tego PC” i “Przenieś pliki na nowy komputer”. Pierwsza z nich to w zasadzie to samo, co robi aplikacja “Kopia zapasowa” w systemie Windows 11 – korzysta z OneDrive do zapisu danych – a druga jest pomocna, jeśli chcesz skopiować pliki na nowy komputer. Przy jej wyborze aplikacja prosi użytkownika o podłączenie starego i nowego komputera do tej samej sieci Wi-Fi, wskazując, że będzie korzystać z trybu przesyłania bezprzewodowego.

Następne okno prosi o sparowanie dwóch komputerów, a potem rozpoczyna transfer. Niestety, zrzuty nie pokazują, jaki zestaw plików zostanie skopiowany do urządzenia i jakie są dostępne elementy sterujące. Pozostaje mieć nadzieję, że przenoszone są aplikacje i programy, co pozwoli na zaoszczędzenie czasu na ich ponowną instalację.

Urządzenia nazywa się Migration – niestety, póki co jest w bardzo wczesnej wersji i ciężko powiedzieć, kiedy pełna trafi do systemu Windows.