Ministerstwo Cyfryzacji promuje aplikację mObywatel

Kampania „mObywatel ma łatwiej”

Nie może być jednak tak dobrze, by nie mogło być jeszcze lepiej. Choć mObywatel od dawna stoi wysoko w rankingu popularności aplikacji, to Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło drugą edycję kampanii reklamowej pod hasłem „mObywatel ma łatwiej”.

Tematem przewodnim jest prezentacja aplikacji i serwisu jako narzędzia dostępnego dla każdego, niezależnie od wieku czy stopnia zaawansowania cyfrowego.

Kampania „mObywatel ma łatwiej” udowadnia, że cyfrowa tożsamość to coś więcej niż technologia – to rzeczywiste wsparcie w codziennych sprawach. Po sukcesie pierwszej części kampanii chcemy jeszcze bardziej zmotywować Polaków do korzystania z tego narzędzia – podkreśla Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.

Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, mObywatel jest jedną z najpopularniejszych aplikacji tego typu w Europie – dostępnym w programie mDowodem posługuje się już 8,75 mln obywateli. W czasie pierwszej edycji kampanii reklamowej, która miała miejsce w listopadzie 2024, roku aplikacja zyskała sobie aż 0,5 mln nowych użytkowników. Co więcej, nie jest to chwilowa popularność – codziennie odnotowywane jest 600 tysięcy unikalnych logowań do serwisu, co oznacza, że aplikacja jest w powszechnym użyciu na co dzień.

Nowa odsłona kampanii mam wykorzystywać znane już z poprzedniej edycji spoty o długości 15 sekund, emitowane w największych stacjach TV oraz w Internecie, a kolejne etapy promocji będą prowadzone przez cały rok 2025. Ministerstwo Cyfryzacji zachęca wszystkich Polaków do pobrania aplikacji mObywatel i korzystania z jej funkcji, w szczególności tych związanych z bezpieczeństwem, takich jak zastrzeganie PESEL oraz powiadomienia o zagrożeniach w Internecie.

Kampania jest finansowana w dużej mierze ze środków pochodzących z Unii Europejskiej