Płyty obsłużą wszystkie procesory AM5

Jedną z najważniejszych rzeczy przy wyborze płyty głównej jest kompatybilność z procesorami – obecnymi i przyszłymi. Oba modele pod tym względem obsługują wszystkie CPU dostępne na platformę AM5. Bez problemów więc możecie je połączyć np. z popularnym 9800X3D. Wiemy też, że bez problemów obsłużą one kolejne modele z cache 3D – 9900X3D oraz 9950X3D. Platforma AM5 ma być też wspierana przynajmniej do 2027 roku, więc kolejna generacja procesorów również bez problemów powinna pasować na oba modele.

MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI

Ważną kwestią jest również sekcja zasilania. Co z tego, że płyta obsłuży dany procesor jak sekcja zacznie się przegrzewać? W przypadku MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI i MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI nie ma o tym mowy. Obie płyty mają sekcje z 14 (VCore, 80 A) + 2 (SOC) + 1 (MISC) fazami zasilania. Chłodzona jest ona przez spore aluminiowe radiatory, a transfer ciepła zapewniają termopady 7 W/mK. Sprawia to, że bez problemów obie konstrukcje poradzą sobie z najmocniejszymi konstrukcjami, w tym 7950X czy 9950X – również po ich podkręceniu.

Wykonanie na najwyższym poziomie

Płyty z pewnością mogą się podobać. Są całe czarne i mają żółte napisy. Będą świetnie pasowały do czarnych zestawów komputerowych, również z podświetleniem. Warto też zauważyć, że są prawie identyczne, ale da się znaleźć pomiędzy nimi pewne różnice.

Po lewej model B850, a po prawej X870E

MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI i MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI to świetne płyty pod najnowsze procesory AMD Ryzen mają po 4 miejsca na pamięci RAM o prędkości do 8400 MHz. Trzeba tylko pamiętać, że tak szybkie moduły będą pracowały w trybie 1:2. Obie konstrukcje mają też trzy pełnowymiarowe złącza PCIe w konfiguracji 5.0 x16, 3.0 x1 oraz 4.0 x4. Tutaj w szczególności model B850 ma ważną zmianę względem B650. Poprzednia płyta obsługiwała tylko wersję 4.0, a teraz mamy wspominaną 5.0. Bez problemów więc wyciągniecie maksimum możliwości nawet z RTX 5090. Ale to nie wszystko. Górny slot pod kartę graficzną jest wzmacniany (Steel Armor II), więc nie ma możliwości jego wyłamania. Mamy też przycisk ułatwiający zwolnienie blokady – to znacznie ułatwia demontaż karty graficznej w szczególności, jeśli planujecie zamontować rozbudowane chłodzenie powietrzem.

MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI

W przypadku obsługi dysków mamy małą różnicę. Obie płyty mają dwa złącza podciągnięte pod procesor i obsługujące dyski 5.0 x4. Są też dwa złącza podciągnięte pod linie z chipsetu. I tutaj model B850 ma konfigurację 4.0 x4 i 4.0 x2, a X870E 2x 4.0 x4. Wszystkie miejsca montażowe są pod radiatorami. W przypadku wersji X870E górny jest trochę większy, ale przy obu płytach mamy możliwość beznarzędziowego demontażu. Model z wyższym chipsetem oferuje również beznarzędziowy demontaż dolnego miejsca na dyski. Poza tym w obu wersjach mamy cztery złącza SATA 6G na dyski 2,5 bądź 3,5 cala. Zestaw oparty o te płyty możecie więc dopakować naprawdę sporą ilością dysków, a w przypadku M.2 nie musicie martwić się o ich chłodzenie.

MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI

Konfiguracja złączy wewnętrznych również jest podobna. Mamy sporo złączy pod wentylatory. Mamy również 3 miejsca, gdzie możemy podpiąć wtyczki ARGB. Bez problemów też podepniecie wszystkie złącza USB z obudowy – są po dwa miejsca na USB 5 Gbps, dwa USB 2.0 i jedno USB-C 20 Gbps. Złącza są dobrze rozmieszczone więc dotarcie do nich kablami nie będzie stanowiło problemu. MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI ma dodatkowo wyświetlacz kodów POST, który ułatwi diagnostykę w razie kłopotów ze sprzętem.

Układ audio zastosowany w MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI i MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI to Realtek ALC4080. Jest to najlepszy zintegrowany układ na rynku. Mamy również technologię Audio Boost 5, która obejmuje wysokiej jakości kondensatory, dedykowany wzmacniacz słuchawkowy czy odseparowane sygnały audio. Jakość dźwięku powinna być więc bardzo dobra jak na zintegrowane z płytą rozwiązanie. Łączność z siecią również nie powinna budzić wątpliwości. mamy kartę LAN 5G oraz Wi-Fi 7 z Bluetooth 5.4. Bez problemów więc wykorzystacie maksimum Waszego łącza.

Złącza na tylnym panelu pozwolą podłączyć co chcecie

MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI

Tylna zaślepka jest zintegrowana, co jest standardem dla płyt tej klasy. Konfiguracja złączy na tylnym panelu prezentuje się następująco:

Wersja B850 ma trochę mniej szybszych USB, w tym brakuje USB-C 40. Jeśli więc potrzebujecie szybszych złączy to zdecydowanie warto zainwestować w droższy model X870E. Natomiast trzeba tutaj zaznaczyć, że do większości komputerów dla graczy spokojnie wystarczy to, co oferuje tańsza wersja. Dzięki trzem USB-C spokojnie możecie podłączyć hub, który rozszerzy Wam możliwości. Warto też zauważyć, że z tyłu przy obu wersjach mamy dwa przyciski. Pierwszy do resetowania CMOS, a drugi do flashowania BIOSu.

Z zakupu MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI i MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI będziecie bardzo zadowoleni

MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI i MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI to bez wątpienia znakomite płyty, które świetnie sprawdzą się nawet z najmocniejszym sprzętem na rynku. Tutaj spory plus za sekcję zasilania, która bez problemów poradzi sobie z 7950X czy 9950X, nawet po OC. Obie płyty mają też PCIe 5.0 x16, więc spokojnie możecie je połączyć nawet z RTX 5090. Plus również za obsługę szybkich pamięci RAM.

Płyty oferują bardzo dobrą jakość wykonania, przyjemne udogodnienia typu przycisk do zwalniania blokady PCIe x16 i powinny znakomicie wyglądać w połączeniu z pozostałymi czarnymi podzespołami – również podświetlanymi. Mamy również dobrą łączność z siecią, audio czy dobrą konfigurację złączy. Wersja X870E jest pod tym ostatnim względem trochę lepsza i oferuje choćby USB-C 40 Gbps czy jedno szybsze złącze M.2 PCIe 4.0 x4. Plus należy się za jeszcze jedną, niewspomnianą wcześniej, rzecz – przejrzysty BIOS. Mamy tryb Ez Mode, gdzie łatwo ustawicie najważniejsze rzeczy, a w trybie zaawansowanym łatwo np. podkręcicie procesor.

Różnica w cenie pomiędzy płytami to ok. 300 zł. Obie świetnie sprawdzą się w nowoczesnym zestawie dla gracza, ale również dla twórcy treści. Różnica nie jest bardzo duża więc zdecydowanie warto zastanowić się nad tym, czego konkretnie potrzebujecie teraz czy w przyszłości i wtedy podjąć decyzję, który model będzie Waszym idealnym wyborem.