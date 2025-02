MSI prezentuje Commercial 14 H – laptop dla biznesu, który oszczędza energię

Jak czytamy w informacji prasowej “laptopy z serii Commercial 14 H łączą odpowiedzialność za środowisko z biznesowym designem, podkreślając dbałość MSI o ekologiczne rozwiązania”. A na czym to konkretnie polega?

Co potrafi Commercial 14 H?

Wypada zacząć od tego, że Commercial 14 H powstał wyłącznie z materiałów przyjaznych środowisku oraz plastiku z recyklingu PCR (Post-Consumer Recycled). Również jego opakowanie to wyłącznie materiały z recyklingu, dzięki czemu zarówno ono, jak i samo urządzenie otrzymały certyfikat ENERGY STAR. A co znajdziemy w laptopie? W zależności od wybranej wersji będzie to procesor Intel Core 13 generacji i5 lub i7 z technologią vPro. Oba zapewniają płynność działania i wsparcie dla zaawansowanych zastosowań biznesowych.

Wyświetlacz FHD+ o proporcjach 16:10 Golden Ratio ma zwiększać produktywność dzięki większej powierzchni ekranu. Bezpieczeństwo zaczyna się już na starcie – czytnik linii papilarnych na przycisku zasilania umożliwia logowanie za pomocą jednego kliknięcia i gwarantuje brak dostępu osób niepowołanych. Zastosowano tu również rozpoznawanie twarzy, funkcje Trusted Platform Module (dTPM 2.0) oraz blokadę Kensington.

W dowolnej chwili można zasłonić kamerę zaślepką, a gdy używa się jej do wideokonferencji, Commercial 14 H dba o perfekcyjną jakość audio i wideo, w czym pomaga m.in. MSI AI. Sama obudowa to mocna konstrukcja, która uzyskała certyfikat MIL-STD-810H. Została pomyślana tak, aby zapobiegać dostawaniu się cieczy do płyty głównej i podzespołów.

W obudowie znajdziemy dwa głośniki 2W, wejście audio combo oraz siedem portów, w tym Thunderbolt 4 i HDMI 2.0, co pozwala łatwe podłączenie różnych urządzeń. Całość waży 1,6 kg, a więc niewiele. Warto również dodać, że ekran laptopa Commercial 14 H ma zawias 180 stopni.

Model ten jest już do nabycia u autoryzowanych partnerów MSI: X-KOM.pl, Komputronik.pl, Morele.net i Sferis.pl.