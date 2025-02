Nareszcie! Szybkie stacje dokujące USB doczekały się prostszego logo 

W 2022 roku świat USB zdecydował się na zaktualizowany schemat logo

Pomimo dobrych chęci zasadniczo pominięto wszystko oprócz prędkości urządzenia lub kabla, w specyfikacji. Na szczęście USB-IF zrobił dodatkowy krok i rozszerzył swój schemat logo na najnowsze wersje specyfikacji USB, nie pomijając w tym USB4. Oznacza to, że usunięto takie hieroglify, jak USB4v2 z marki konsumenckiej. Dla przypomnienia – USB-IF to organizacja non-profit, utworzona w celu promowania i utrzymywania USB, zajmująca się również zestawem specyfikacji i procedur transmisji dla rodzaju połączenia kablowego.

Widać, że ta organizacja wzięła sobie krytykę konsumentów do serca i przestała kłaść nacisk na terminy techniczne, a skupiła się na tym, na czym naprawdę zależy klientom. Chodzi o takie szczegóły, jak szybkość przesyłu dane i ile mocy można przesłać. Te zmiany powinny sprawić, że zrozumienie możliwości dowolnego urządzenia lub kabla USB będzie łatwiejsze i nie będzie wymagało większego wysiłku.

Nowe etykiety USB będą koncentrować się na dwóch kluczowych aspektach. Pierwszy to prędkość transmisji danych, czyli 10 Gb/s, 20 Gb/s, 40 Gb/s. Jest to oznaczenie prędkości przesyłania danych wyrażone w gigabitach na sekundę. Drugi to przepustowość mocy, na przykład 60 W czy 240 W, te wartości oznaczają, ile mocy można przesłać, chociażby w kwestii ładowania. Dzięki tym nowym etykietom zwykły konsument będzie w stanie natychmiast rozpoznać, który kabel będzie pasował do jego sprzętu.

Według ostatnich informacji wdrażanie nowych etykiet właśnie się rozpoczęło, co oznacza, że już niedługo będziemy mogli je zauważyć na półkach sklepowych. Złą wiadomością jest natomiast to, że na pierwszy ogień zmian idą najnowocześniejsze standardy szybkości i wydajności, takie jak USB4 i USB4v2.