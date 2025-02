Nawigacja w telefonie – jeśli źle jej używasz, ryzykujesz wysoki mandat

Przepisy są jednoznaczne, nawigacja musi być odpowiednio zamontowana

Sposób korzystania z telefonu w samochodzie regulują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, a dokładniej art. 45 §2 pkt 1, który mówi:

Kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku

Przepis ten pochodzi z 1997 roku i dotyczył przede wszystkim sytuacji, w której przez telefon prowadziło się rozmowę lub wysyłało wiadomości SMS. Nie ulega jednak wątpliwości, że podpadają pod niego wszelkie także wszelkie inne sytuacje spełniające definicję. Korzystanie zaś z telefonu w sposób niezgodny z przepisami może zakończyć się ukaraniem przez policję mandatem w wysokości 500 zł oraz wręczeniem takiemu kierowcy aż 12 punktów karnych.

Nowe Android Auto

Jeśli zatem chcemy korzystać z nawigacji w telefonie, warto zrobić to we właściwy sposób. Smartfon musi być zatem prawidłowo zamocowany w uchwycie tak, by można go było obsługiwać bez konieczności trzymania go w dłoni. Najlepszym miejscem jest dolna lewa część przedniej szyby – sam korzystam z takiego ustawienia. Można jednak także rozważyć uchwyt montowany do kratki nawiewu (co ma także i tę zaletę, że smartfon jest wtedy chłodzony podczas pracy) lub na desce rozdzielczej – niezależnie od miejsca trzeba zadbać, by ekran był dobrze widoczny, a samo urządzenie nie zasłaniało widoczności lub elementów pojazdu takich jak poduszki powietrzne lub manipulatory.

W najlepszej sytuacji są oczywiście posiadacze nowszych samochodów wyposażonych w systemy Apple CarPlay lub Android Auto – jeśli z jakichś powodów nie chcemy korzystać z rozwiązań wbudowanych i preferujemy nawigację w smartfonie, możemy wtedy podłączyć smartfon (przewodowo lub bezprzewodowo) do takiego systemu i używać oprogramowania nawigacyjnego smartfonu na ekranach pokładowego systemu infotainment.

Wsiadając do auta, przede wszystkim należy zachować rozsądek i ostrożność. Z pewnością warto unikać sytuacji, w których nasza uwaga miałaby skupiać się na innych rzeczach, niż droga i prowadzenie pojazdu. Zadbanie o prawidłowe środowisko do korzystania ze smartfonu z pewnością poprawi bezpieczeństwo.