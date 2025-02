Nowa architektura RDNA 4 od AMD. Co wiemy o nadchodzących zmianach?

Pod koniec zeszłego tygodnia przedstawiciel AMD ujawnił, że ich zespół „poświęci trochę więcej czasu na optymalizację stosu oprogramowania w celu uzyskania maksymalnej wydajności”

RDNA 4 bazuje na 4 nm procesie technologicznym TSMC. Wyposażony jest w akceleratory AI 2. generacji i jednostki ray tracingu 3. generacji. Z pozytywnych informacji, wiemy od Samuela Pitoiseta, czyli głównego programisty sterownika open-source RADV, że ich sterownik Vulkan firmy AMD został już zaktualizowany dla systemu Linux do obsługi procesorów graficznych Radeon RX 9070 i 9070 XT. Twierdzi też, że wsparcie dla RDNA 4 w momencie premiery będzie “wystarczająco dobre”. Sterownik, o którym mowa, RADV o otwartym kodzie źródłowym, zostanie dostarczony jako część aktualizacji Mesa 25. Ta z kolei powinna pojawić się pod koniec lutego, czyli na premierę kart AMD Radeon 9070. Można się domyślać, że do pełnej sprawności będzie wymagana aktualizacja Linux do wersji 6.13 lub 6.14. Jest to ogromny postęp względem poprzednich lat, kiedy wsparcie dla tego systemu pojawiało się kilka tygodni lub miesięcy później.

Niestety te informacje wiążą się z zastrzeżeniem, że wciąż brakuje obsługi Delta Colour Compression i Vulkan Video. Pitoiset zauważył, że ostatnie poprawki mogą być gotowe przed marcową premierą RDNA 4, tak więc prace nad tą technologią muszą iść teraz pełną parą. Pomimo brakującej obsługi dla tych dwóch ważnych programów, ich procesory graficzne będą wciąż nadawać się do użytku. Pewne jest, że rozwój po premierze skupi się na poprawie wsparcia i wydajności dla bardziej specyficznych funkcji, a przy takim poziomie problemów przed premierą firma zapewne połozy duży nacisk na wyeliminowanie wszelkich błędów, które mogły się pojawić.