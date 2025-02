Nowa wtyczka do Steam Deck zwiększa wydajność w grach. Gracze będą zachwyceni

Wtyczkado Steam Deck nazwana Decky Framegen i wykorzystuje AMD FSR 3

FSR jest niczym innym, jak reakcją na DLSS od Nvidii, stosowanym w kartach graficznych RTX. Jego głównym zadaniem jest poprawianie jakości obrazu w grach, co ma przełożyć się na zwiększenie FPS-ów, czyli klatek na sekundę. FSR nie korzysta z żadnej sztucznej inteligencji, a także nie potrzebuje rdzeni Tensor, dzięki czemu technologia AMD zapewnia więcej możliwości.

Wtyczka do Steam Deck, nazwana Decky Framegen, wykorzystuje AMD FSR 3 do generowania klatek bez konieczności ich renderowania, co znacznie zwiększa liczbę klatek na sekundę. Dzięki modyfikacji ten niepozorny sprzęt wciąż może zadziwiać swoją wydajnością w grach. Na chwilę obecną ta wtyczka pozwala graczom na ulepszoną zabawę w grach takich jak Final Fantasy XVI, Witcher 3, Hogwarts Legacy i kilku innych. Zapewne lista będzie się powiększać wraz z rozwojem tej modyfikacji i wsparcia ze strony entuzjastów. W szczegółowym filmiku na koncie Deck Wizard widać, że modyfikacja się sprawdza, ale grywalnych tytułów jest mało. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na to, że gry, które nie są w stanie osiągnąć 30 klatek na sekundę, prawdopodobnie nie odniosą z tego większych korzyści. Dzieje się tak ze względu na problemy związane z opóźnieniem wejściowym w grze, co widać też częściowo w testach. Poza tym, należy się spodziewać kilku graficznych usterek w grze, głównie w tle, z czym wielu purystów może sobie nie poradzić podczas rozkoszowania się grą.

Na koniec chciałbym dodać, że od dłuższego czasu pojawiają się plotki o Steam Deck 2. Jeśli sprzęt pojawi się w najbliższym czasie, zapewne będzie oznaczało to duże promocje dla poprzednika. Więc tego typu modyfikacje będą mogły się przydać większej ilości użytkowników, a także rozwiną inne pomysły.