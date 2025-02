Home Gry i filmy Nowe sterowniki od Nvidii, GeForce wersja 572.42 WHQL już są, ale co zmieniają?

Nowe sterowniki od Nvidii, GeForce wersja 572.42 WHQL już są, ale co zmieniają?

Wszyscy wiemy, jak ważne są te sterowniki, w szczególności dla posiadaczy najnowszych kart graficznych od Nvidii. Pierwszy sterownik obsługujący nowe modele RTX 5090 i RTX 5080 ukazał się pod koniec stycznia z numerem 572.16, co jest istotne, ponieważ ostatnie afery z przegrzewaniem są również z nim powiązane. Poza oczywistymi poprawkami w grach wprowadził też technologię DLSS 4 do takich tytułów jak Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Hogwarts Legacy, Star Wars Outlaws i Indiana Jones and the Great Circle.