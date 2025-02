Karta NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti pojawia się w sprzedaży. Jest drogo

Niedawna oferta na stronie internetowej austriackiego sprzedawcy ujawniła szczegóły cenowe karty MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio – wynosi ona 1169 euro (w tym 19% VAT), co odpowiada kwocie ok. 4,9 tys. zł. Tu trzeba zauważyć, że akurat ta wersja – z Gaming Trio w nazwie – jest jednym z najbardziej zaawansowanych wariantów. Inne mogą być nieco tańsze.

RTX 5070 Ti – kupować czy czekać?

Jeśli wydarzenia związane z premierą RTX 5090 i RTX 5080 się powtórzą, ceny mogą nadal wzrastać. A przypomnę, że tych kart graficznych Nvidii brakuje już od samego początku. Nie powstała wystarczająca ilość, aby zaspokoić popyt, ponadto sprzedawcy stosują mechanizmy przeciwko spekulantom, co dodatkowo utrudnia zakup. A wracając do RTX 5070 Ti. Układ ten będzie miał 8690 rdzeni CUDA w połączeniu z 16 GB pamięci GDDR7 na 256-bitowej magistrali. Ostatnie przecieki sugerowały bardzo przeciętne ulepszenia wydajności, podobne do tych, których byliśmy świadkami w przypadku RTX 5080.

Ponieważ konkurencyjne AMD nie śpi, istnieje spore prawdopodobieństwo, że RX 9070 i RX 9070 XT pokonają rodzinę RTX 5070 nie tylko pod względem wydajności rastrowej, ale także dostępności oraz ceny. Nie zapominajmy jednak, że RTX 5070 Ti to nie flagowiec, a karta nieco bardziej budżetowa – choć nie tak bardzo, jak oczekiwane RTX 5060. Dlatego jeśli ktoś nie ma dużego ciśnienia na nowy układ graficzny w swoim komputerze, warto zaczekać i sprawdzić, co ciekawego pokaże światu AMD.

Czytaj też: Dramat na rynku kart graficznych. Ceny RTX 5080 i 5090 osiągają astronomiczne kwoty