Nvidia kontynuuje obchody 5. rocznicy oficjalnego uruchomienia usługi GeForce NOW 

W tym tygodniu w chmurze wylądują także tytuły od Warner Bros Games

W pierwszej kolejności biblioteka poszerzy się o znaną serię gier Batman: Arkham od Rocksteady Studios i Warner Bros Games. Oczywiście będą to pełne wersje z maksymalną ilością dodatków, a mianowicie, Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition, Batman: Arkham City Game of the Year Edition oraz Batman: Arkham Knight Premium. Dla tych, którzy nie mieli okazji poznać tych klasyków, są to przygodowe gry akcji oferujące płynną walkę, rozbudowane mechaniki skradania, ciekawe zadania detektywistyczne oraz wciągającą, inspirowaną komiksami fabułę. W skrócie jest to pełen niebezpieczeństw i gotyckiego klimatu świat Mrocznego Rycerza począwszy od Arkham Asylum, gdzie Batman musi powstrzymać chaos wprowadzany przez Jokera. Następnie przenosi się do Arkham City z otwartym światem i całą galerią kultowych złoczyńców, by skończyć na epickim finale trylogii w Arkham Knight.

Poza tą sławną serią pamiętajmy o premierze wyczekiwanej gry Sid Meier’s Civilization VII od 2K, która zadebiutowała na GeForce NOW również w dniu premiery. Jeśli jesteś strategiem lub lubisz gry z nutką historyczną, ta produkcja może być dla ciebie świetną rozrywką. Siódma odsłona wprowadza nową mechanikę epok, a dzięki chmurze swoją cywilizację rozwiniemy na praktycznie każdym urządzeniu z wyświetlaczem.

Pełna lista nowych tytułów prezentuje się następująco:

Sid Meier’s Civilization VII (od 11 lutego)

Legacy: Steel & Sorcery (od 12 lutego)

F1 Manager 2024 (bezpłatnie od 13 lutego)

Tomb Raider IV-VI Remastered (od 14 lutego)

Batman: Arkham Asylum — Game of the Year Edition

Batman: Arkham City — Game of the Year Edition