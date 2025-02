OnePlus 13R dostaje kolejną aktualizację. Szykujcie się na ulepszenia

OnePlus wydał aktualizację OxygenOS 15 dla OnePlus 13R

Regularne aktualizacje są niezwykle istotne i chociaż zwykle skupiamy się tylko na udostępnianych w nich nowych funkcjach, nie można zapominać o czymś zdecydowanie ważniejszym, czyli poprawkach zabezpieczeń. To właśnie one zapewniają nam bezpieczeństwo i rozwiązują ewentualne problemy znalezione w zabezpieczeniach urządzenia. Najnowsza aktualizacja OxygenOS 15.0.0.501, udostępniana dla OnePlus 13R, zawiera ulepszenia oraz poprawki zabezpieczeń Androida z lutego, dlatego naprawdę warto zainstalować ją, jak tylko dostaniecie powiadomienie o dostępności.

Kompilacja poprawia stabilność i wydajność systemu, podnosi poziom zabezpieczeń, a także daje kilka nowych możliwości dla użytkowników modeli OnePlus 13R. Oto szczegóły dziennika zmian dla wydania OxygenOS 15.0.0.501:

Aplikacje

Dodaje opcje szybkiego usuwania danych z Kosza w aplikacjach Notatki, Wiadomości oraz Moje Pliki.

Rozmiar czcionki systemowej jest teraz stosowany również w aplikacji Pogoda.

Komunikacja i połączenia

Poprawia stabilność i kompatybilność połączeń Wi-Fi.

Poprawia stabilność i rozszerza kompatybilność komunikacji komórkowej.

Poprawia stabilność połączenia między urządzeniem mobilnym a samochodem.

Aparat

Poprawia wydajność i stabilność aparatu, aby zapewnić lepsze wrażenia użytkownika.

System

Poprawia stabilność i wydajność systemu.

Integruje lutową łatkę bezpieczeństwa Androida 2025, aby zwiększyć bezpieczeństwo systemu.

Aktualizacja jest właśnie udostępniana w Indiach, wraz z wersją oprogramowania układowego CPH2691_15.0.0.501(EX01). Wydaje się, że producent wdraża ją partiami, zaczynając od niewielkiego odsetka użytkowników, dlatego może minąć jeszcze trochę czasu, zanim trafi do wszystkich. Spodziewamy się jednak, że już wkrótce posiadacze OnePlus 13R w naszym regionie dostaną stosowne powiadomienia i będą mogli zaktualizować swoje smartfony. To zapewne kwestia kilku dni. Tymczasem OnePlus 13 wciąż czeka na swoją lutową poprawkę. Ostatnie uaktualnienie trafiło do pierwszych posiadaczy flagowca w drugiej połowie stycznia i wciąż nie zostało szeroko wdrożone na wszystkich rynkach. Jeśli jednak do Was trafi, również warto zainstalować ten pakiet, bo przynosi ulepszenia komunikacji, więcej funkcji aparatów oraz optymalizacje oprogramowania. Miejmy nadzieję, że posiadacze OnePlus 13R w Europie nie będą musieli czekać aż tak długo.