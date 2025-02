OpenAI wprowadza ChatGPT Deep Research. Z nim możesz stać się ekspertem w każdej dziedzinie

Zgodnie z oczekiwaniami, OpenAI dopiero co przedstawiło nam dwa nowe modele ChatGPT – o3-mini i o3-mini-high. Ten pierwszy jest już nawet dostępny dla użytkowników do wypróbowania. Niedawno również pojawił się nowy agent o nazwie Operator, którego zadaniem jest wykonywanie za nas różnych akcji w przeglądarce. Jeśli myśleliście, że w tak krótkim czasie firma nie przedstawi nam już niczego nowego, to się myliliście, bo oto jest kolejny agent ChatGPT – Deep Research, wychodzący naprzeciw potrzebom użytkowników, którzy z użyciem sztucznej inteligencji wykonują różne badania i szukają bardziej skomplikowanych informacji.

ChatGPT Deep Research – kolejna nowość od OpenAI

Oczywiście takie funkcje zapewnia nam już podstawowa wersja, jednak im więcej danych nam trzeba i im precyzyjniejsze są to badania, tym większa szansa na popełnianie błędów. Te można oczywiście skorygować, jednak zabiera to więcej czasu, zwłaszcza w połączeniu z późniejszym sprawdzaniem źródeł (o ile podchodzimy do tego rzetelnie). Deep Research właśnie do tego służy. Ten model, oparty na niedawno zaprezentowany o3, wyszuka dla nas dokładne informacje i jak twierdzi firma, został zaprojektowany tak, aby „planować i wykonywać wieloetapową trajektorię w celu znalezienia potrzebnych danych, cofając się i reagując na informacje w czasie rzeczywistym, gdy jest to konieczne”.

Zamiast po prostu generować tekst, Deep Research pokazuje etapy procesu wyszukiwania na pasku bocznym, wraz z cytatami i podsumowaniem przedstawiającym ogólny proces użyty w celach informacyjnych. Jak można się domyślać, nie przebiega to już tak ekspresowo, jak w przypadku zwykłego modelu, bo jednak takie „dogłębne badania” wymagają więcej czasu, choć to i tak ułamek tego, ile normalnie musielibyśmy przeznaczyć na takie wyszukiwania informacji.

Czytaj też: OpenAI z nowym, rewolucyjnym narzędziem. Operator przejmie Twój komputer

Jak informuje OpenAI, użytkownicy mogą zadawać pytania za pomocą tekstu, obrazów i dodatkowych plików, takich jak pliki PDF lub arkusze kalkulacyjne, aby dodać kontekst, a samo opracowanie odpowiedzi w oknie czatu zajmie „od 5 do 30 minut”, w zależności od tego, jak złożone jest zapytanie.

– informuje OpenAI. Deep Research to kolejny agent OpenAI, który może wykonywać pracę za Ciebie niezależnie — po prostu daj mu monit, a ChatGPT znajdzie, przeanalizuje i zsyntetyzuje setki źródeł online, aby utworzyć kompleksowy raport na poziomie analityka badawczego. Zasilany przez wersję nadchodzącego modelu OpenAI o3, który jest zoptymalizowany pod kątem przeglądania sieci i analizy danych, wykorzystuje rozumowanie do wyszukiwania, interpretowania i analizowania ogromnych ilości tekstu, obrazów i plików PDF w Internecie, zmieniając się w razie potrzeby w reakcji na napotkane informacje

Na tym etapie ChatGPT Deep Research tworzy jedynie raporty tekstowe, ale producent już obiecuje, że z czasem doda mu wsparcie dla wizualizacji danych, obrazów i innych elementów, które z pewnością przydadzą się w raportach i analizach tego typu. Warto też pamiętać, o czym wspomina OpenAI, że narzędzie może i jest bardziej precyzyjne, ale wciąż może „czasami mieć halucynacje” i zmyślać fakty, a także mieć problem z odróżnieniem wiarygodnych informacji i plotek, więc nie można na nim polegać w stu procentach. To po prostu narzędzie, które jest w stanie ułatwić nam pracę, jednak, jeśli podchodzimy do tego na poważnie, będziemy się nim wspomagać, a nie całkowicie wyręczać.

Czytaj też: W Polsce zaczyna obowiązywać unijne Rozporządzenie o Sztucznej Inteligencji (AI Act)

Obecnie OpenAI oferuje do 100 zapytań miesięcznie dla tych, którzy płacą miesięczną opłatę w wysokości 200 USD i „ograniczony dostęp” obiecany użytkownikom Plus, Team, a ostatecznie również użytkownikom Enterprise. Wspomniano też, że wszyscy subskrybenci dostaną w przyszłości wyższe limity zapytań, ale dopiero wtedy, gdy będzie dostępna szybsza i bardziej opłacalna wersja agenta.