Opera Air – przeglądarka internetowa, która eliminuje stres i pomaga zwiększyć koncentrację

Na tle innych popularnych przeglądarek norweska Opera pozwala sobie na dużo więcej eksperymentów, a to owocuje bardzo często znakomitymi pomysłami. Jeden z nich właśnie ujrzał światło dzienne. Opera Air to interesujące podejście do kwestii mindfulness, czyli uważności. Przyciąga do siebie również łagodną i minimalistyczną warstwą wizualną. Zdecydowanie zgadzam się z głównym przesłaniem stojącym za powstaniem tej aplikacji – internet bywa chaotyczny i przytłaczający. W jaki sposób można poprawić doświadczenia codziennego obcowania z tym medium, a przy okazji ograniczyć towarzyszący mu stres oraz rozproszenie uwagi? Opera Air proponuje w tym zakresie dwie funkcje: Czas na przerwę oraz Boosty.

Czas na przerwę to sekcja z ćwiczeniami oddechowymi, ćwiczeniami szyi, medytacją oraz techniką skanowania ciała o długości od 3 do 15 minut. Ćwiczeniom towarzyszy angielskojęzyczny przewodnik głosowy i polskie napisy na ekranie. Co istotne, niektóre z proponowanych ćwiczeń są stosowane w realnych scenariuszach przez sportowców czy żołnierzy amerykańskiej marynarki wojennej (Navy Seals) do obniżania poziomu noradrenaliny i spowolnienia oddechu. Sekcja Boosty wykorzystuje tzw. dźwięki binauralne (binaural beats). Jak to działa? Jeśli do jednego ucha dostarczymy dźwięk o częstotliwości 300 Hz, a do drugiego ucha dźwięk o częstotliwości 310 Hz, mózg przetwarza te sygnały i tworzy iluzję dudnienia o częstotliwości 10 Hz (różnica między 310 Hz a 300 Hz).

Mózg ma tendencję do synchronizowania swoich fal z częstotliwością dudnień. Na przykład, jeśli dudnienia mają częstotliwość 10 Hz (pasmo alfa), mózg może zacząć generować fale alfa, co jest związane ze stanem relaksu i spokoju. Biblioteka Boostów w przeglądarce Opera Air jest dość bogata i uszeregowana na różne częstotliwości i zastosowania. Długość ich trwania można regulować. Dźwięki binauralne w zakresie częstotliwości alfa (8-14 Hz) mogą pomóc w osiągnięciu stanu relaksu. Częstotliwości theta (4-8 Hz) są często używane do pogłębienia medytacji. Dudnienia w zakresie beta (14-30 Hz) mogą wspomagać koncentrację i uwagę. Częstotliwości delta (0,5-4 Hz) mogą pomóc w zasypianiu i poprawie jakości snu. Zdecydowanie warto sprawdzić efekty na sobie, ale pamiętajcie o założeniu słuchawek.