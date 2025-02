Oppo Find N5 z datą premiery. To będzie najcieńszy składak na świecie

Zapiszcie sobie ten dzień – Oppo Find N5 zadebiutuje już za kilka dni

Odkąd Oppo zaczęło na poważnie kampanię promocyjną swojego nadchodzącego składaka, większość materiałów skupia się na jednym – będzie to najcieńszy składany smartfon na świecie. Zgodnie z informacjami, jego grubość po złożeniu ma wynosić zaledwie 9,2 mm, co oznacza, że dotychczasowy lider smukłości – Honor Magic V3 – zostanie zdetronizowany. Producent bardzo chętnie porównywał również nadchodzący model z innymi cienkimi urządzeniami, takimi jak chociażby iPad Pro (M4), mający 5,1 mm grubości. W tym przypadku chodziło oczywiście o grubość Oppo Find N5 po rozłożeniu, która ma wynosić 4,6 mm. To naprawdę robi wrażenie, zwłaszcza w kontekście specyfikacji.

Firma nie będzie szła na kompromisy, a przynajmniej nie na zbyt dużo, ponieważ jednym z nich będzie na pewno chipset. Zamiast standardowej wersji Snapdragona 8 Elite zobaczymy tu ogłoszony niedawno, 7-rdzeniowy wariant. Qualcomm zdecydował się na wprowadzenie pewnych zmian w swoim flagowym procesorze, dostosowując go do wymagań rynku, zwłaszcza rynku zapełniającego się coraz cieńszymi składakami, choć zgodnie z raportami wykorzysta go także Samsung w Galaxy S25 Edge. Układ ten składa się z dwóch głównych rdzeni z taktowaniem zegara 4,32 GHz i pięciu rdzeni o wysokiej wydajności, które działają z częstotliwością 3,53 GHz. Wprowadzone na pokładzie zmiany mają zapewnić lepszą wydajność termiczną.

Oppo, podobnie jak inni chińscy producenci, stawia obecnie na ogniwa na bazie krzemu, więc Oppo Find N5 zaoferuje nam baterię o pojemności aż 5600 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego z mocą 80 W i bezprzewodowego 50 W. Na okrągłej wyspie aparatów zostanie umieszczony 50-megapikselowy aparat główny z OIS, 50-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i 50-megapikselowy 3-krotny teleobiektyw peryskopowy. Jeśli chodzi o ekrany, tutaj spodziewamy się 8-calowego panelu głównego z rozdzielczością 2K. Przekątna zewnętrznego ekranu nie została w przeciekach sprecyzowana, ale powinien być on nieco większy niż u poprzednika. Urządzenie będzie dostępne na rynku z 16 GB pamięci RAM i ma działać pod kontrolą Androida 15 z nakładką ColorOS 15.

Tym, co zasługuje na uwagę, będzie też sama konstrukcja. Ma ona zapewniać ochronę przed wodą zgodną z normami IPX6, IPX8 oraz IPX9, dzięki czemu użytkownicy będą mogli m.in. korzystać z funkcji fotografii podwodnej. Zgięcie widoczne na ekranie ma być ledwie widoczne, a same zawiasy też ulegną ulepszeniu, by zwiększyć ich trwałość oraz niezawodność. Do sieci trafiły też wysokiej jakości rendery, które zdradzają nam wszystkie szczegóły wyglądu – okrągłą wyspę z symetrycznie ułożonymi sensorami oraz lampą błyskową LED, pośrodku których znalazło się logo Hasselblad. Ogólnie design – oprócz wspomnianej wyspy – niewiele odbiega od poprzednika, a całość wygląda elegancko i klasycznie.

Producent zapowiedział już, że smartfon zadebiutuje 20 lutego, więc możemy już odliczać dni do jego premiery. Tymczasem pojawił się też przeciek, który zdradził nam warianty kolorystyczne urządzenia – w Chinach dostępne będą wersje Satin Black i Jade White, a w Europie Cosmic Black i Misty White. Na obu rynkach towarzyszyć im będzie Dusk Purple. Innymi słowy, Oppo Find N5 kupimy w trzech kolorach – białym, czarnym i fioletowym, jednak z jakiegoś powodu muszą się one inaczej nazywać.