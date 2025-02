Wielkopolska to gazowy czempion na skalę ogólnokrajową. ORLEN odkrył tam nowe złoże

Tylko w 2023 roku wydobycie gazu ziemnego przez Grupę ORLEN wyniosło 7,1 mld m3, co stanowiło 42% krajowego zapotrzebowania, ale zgodnie z planami firmy do 2030 roku ma wzrosnąć do 12 mld m3 (z czego 4 mld m3 będą wydobywane w Polsce). Odkrycie złoża Siedlemin pod Jarocinem potwierdza, że Wielkopolska ma dobre perspektywy dla wydobycia węglowodorów, co potwierdzają dotychczasowe prace poszukiwawcze i odkryte złoża gazu ziemnego (Radlin, Klęka, Klęka E, Roszków i Chwalęcin). To również bardzo dobra wiadomość dla okolicznych gmin – za wydobycie ropy i gazu, otrzymują one bowiem 90% opłaty eksploatacyjnej, co stanowi dla nich dodatkowe źródło dochodów budżetowych.

Dla przykładu wartość opłat eksploatacyjnych dla gmin, na terenie których działa oddział Zielona Góra, w 2024 roku wyniosła prawie 80 mln zł. Co ważne, w regionie odkrycia nowego złoża gazu ziemnego istnieje już dobrze rozwinięta infrastruktura produkcyjna i przesyłowa, co pozwala na ograniczenie kosztów i czasu potrzebnego na rozpoczęcie eksploatacji nowych zasobów. Poszukiwania i odkrycia nowych złóż wpisują się w naszą strategię, w której gaz jest paliwem wspierającym transformację energetyczną poprzez bilansowanie systemu w coraz większym stopniu opartego na Odnawialnych Źródłach Energii. Działalność wydobywcza ORLEN przynosi również wymierne korzyści finansowe lokalnym społecznościom – zaznaczył w oficjalnym komunikacie Wiesław Prugar, Członek Zarządu ORLEN ds. Wydobycia.

Niemal równocześnie na Bałtyku startuje budowa pierwszej farmy wiatrowej o nazwie Baltic Power o łącznej mocy 1,2 GW. Rozpocznie produkcję energii elektrycznej już w 2026 roku. W ciągu roku Baltic Power będzie wytwarzać ok. 4 000 GWh zeroemisyjnej energii elektrycznej. Grupa ORLEN docelowo planuje z partnerami dalsze realizacje instalacji wiatrowych na Bałtyku o łączna moc energii z bałtyckiego wiatru jest przewidywana na 4 GW.