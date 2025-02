Wystarczy zaledwie 30 sekund i dalej w drogę. Taki pit stop chciałby mieć każdy posiadacz auta elektrycznego

Formuła E nie stosowała pit stopów od siedmiu lat, kiedy to kierowcy zmieniali samochody w trakcie wyścigu z powodu ograniczeń ówczesnej technologii akumulatorów. Od tego czasu pit stopy były wykorzystywane jedynie do zmiany opon lub naprawy uszkodzeń, co zwykle wiązało się z brakiem szans na dobry wynik w wyścigu. Plany wprowadzenia pit stopów z ładowaniem energii sięgają jeszcze 2019 roku, ale technologia nie była wtedy gotowa na czas wprowadzenia nowych bolidów Gen3 w 2023 roku. Wdrożenie zostało przesunięte na sezon 2024, a następnie na 2025. Pit Boost będzie początkowo testowany podczas piątkowego wyścigu Jeddah E-Prix. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, Formuła E wdroży go podczas innych podwójnych wyścigów w Monako, Tokio, Szanghaju, Berlinie i Londynie.

Wspomniane 34 sekundy to nadal wieczność w porównaniu z pit stopami w tradycyjnej Formule 1, gdzie wszystko odbywa się w czasie poniżej 3 sekund i nie mam pojęcia, jak oni w tak krótkim czasie zmieniają opony, uzupełniają paliwo i cokolwiek tam jeszcze robią. Dla Formuły E wprowadzenie pit stopów do uzupełniania energii stanowi jednak ważny krok naprzód. Nie ma wątpliwości, że Pit Boost da zespołom kolejny ważny element wyścigu do opanowania. Dodatkowo, zespoły mogą wprowadzać tylko jeden samochód na raz, ponieważ tzw. “double stacking” (obsługiwanie dwóch bolidów jednego zespołu jednocześnie) w stylu Formuły 1 jest niezgodny z przepisami ustanowionymi przez organizację FIA.

Warto pamiętać, że w tym sezonie w serii zadebiutował bolid Gen3 Evo – to zmodernizowana elektryczna wyścigówka z większą mocą i nowością w postaci napędu na wszystkie koła. Jeddah E-Prix to 4 runda 11. sezonu, która odbywa się w dniach 14-15 lutego w Arabii Saudyjskiej. Dla miłośników wyścigów elektrycznych bolidów wydarzenie nie do przeoczenia. A kierowcy zwykłych aut elektrycznych marzą nadal o tak szybkim ładowaniu (Pit Boost będzie wykorzystywać ładowarki o mocy uwaga… 600 kW).