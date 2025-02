Fani filmów i seriali – Plus i Polsat Box oferują pakiety streamingów z Disney+ i Max od 25 zł miesięcznie

W Plusie i Polsat Box pakiety streamingów z Disney+ i Max od 25 zł miesięcznie

Klienci Plusa i Polsat Box mogą korzystać z największych platform streamingowych w ramach pakietów All In Streaming i Stream+. Są to opcje znacznie korzystniejsze niż standardowa subskrypcja, a ich zalety nie ograniczają się jedynie do cen, bo to również wygoda – płacimy raz, a mamy dostęp do różnych platform.

Pakiet All In Streaming w Plusie daje nam dostęp do serwisów Disney+, Max i Polsat Box Go Plus. W ramach pakietu Polsat Box Go Plus dostępnych jest 36 popularnych kanałów TV mobilnie oraz 40 tys. godzin materiałów VOD bez reklam, a wśród nich kultowe seriale, najlepsza rozrywka i informacje. Mamy więc nie tylko seriale i filmy na wyciągnięcie ręki, ale również kanały informacyjne, by być na bieżąco z wydarzeniami na świecie.

Jeśli chodzi o pakiet Stream+, to abonenci Polsat Box otrzymują dostęp do serwisów Disney+ i Max, a także kanałów HBO (w łącznej cenie od 25 złotych miesięcznie). Ponadto w ramach swojej oferty TV mają bezpłatny dostęp do wybranych kanałów TV i treści VOD w serwisie Polsat Box Go, czyli łącznie mogą korzystać z oferty trzech serwisów streamingowych.

W lutym na tych platformach pojawi się naprawdę dużo nowości. Biblioteka Disneya powiększy się o serial „Tysiąc ciosów” od twórców „Peaky Blinders” czy kolejny, szósty już sezon „The Kardashians”. Na młodszych widzów czeka natomiast animacja „Niepokonani”. Nie zapominajmy też o filmach i serialach Marvela czy klasycznych i nowszych disneyowskich produkcjach. Na Max znajdziemy filmowe hity, takie jak „Donnie Brasco”, „Moneyball”, „Pewnego razu… w Hollywood”, czy „Black Adam” oraz nowy sezon „All Americans”. Jest to również dobra okazja do nadrobienia produkcji od dawna dostępnych na platformie.

Tymczasem fani polskich produkcji znajdą coś dla siebie w Polsat Box Go, gdzie dostępne są m.in. takie tytuły, jak „Przyjaciółki”, „Pierwsza miłość”, „Powrót do życia”, „Krew”, „Gliniarze”, „Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny”, „Policjantki i policjanci”, „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, „Nasz nowy dom”, „Love Island. Wyspa miłości” i „Awantura o kasę”.