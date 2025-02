Plush Na Kartę z jeszcze lepszą ofertą. Nawet 9500 GB, które nie przepadają i tańsze pakiety cykliczne

Tuning oferty w Plush Na Kartę

Chociaż Plush kojarzy nam się ze śmiesznymi akcjami w social mediach, to nie skupia się tylko na marketingu. Dowodem na to jest najnowsza, podkręcona promocja, dzięki której użytkownicy Plush Na Kartę mogą dużo zaoszczędzić, bo cykliczne pakiety dostępne będą za połowę ceny w pierwszym miesiącu, natomiast w drugim miesięczna opłata wyniesie jedynie symboliczną złotówkę. W ramach oferty dostajemy nielimitowane rozmowy i SMS-y oraz cykliczny pakiet internetowy, a wraz z nim nawet 9500 GB na rok, które nie przepadają, jeśli nie wykorzystamy ich w danym miesiącu.

By skorzystać z promocji nie trzeba robić wiele. Pierwszym krokiem jest zakup i aktywacja startera, a kolejnym doładowanie konta. Wówczas musimy jedynie aktywować cykliczny pakiet i w pierwszym miesiącu cieszyć się niższą opłatą. Wszystkie pakiety kosztują połowę swojej standardowej ceny, a więc odpowiednio: 50 GB – 20 zł, 40 GB – 17,50 zł i 30 GB – 15 zł. Po 30 dniach pakiet zostaje automatycznie przedłużony za symboliczną złotówkę. Należy oczywiście pamiętać, że od trzeciego miesiąca obowiązuje nas już cena regularna, czyli odpowiednio: 40 zł, 35 zł i 30 zł.

Jeśli wyrazimy zgodę na otrzymywanie treści marketingowych, dostaniemy dodatkową paczkę danych. W przypadku pakietu cyklicznego 50 GB będzie to 750 GB, rozłożone na 12 miesięcy – co 30 dni dostanie kolejną pulę. W sumie da to nawet 9500 GB. Warunkiem jest aktywne korzystanie z cyklicznego pakietu 50 GB przez rok. Wszystkie powyższe bonusy aktywujemy za pomocą jednego SMS-a, więc cały proces jest bardzo łatwy. Pamiętajcie też, że w dalszym ciągu dostępne są paczki:

nawet 6900 GB przez rok – w przypadku wybrania i utrzymania ciągłości cyklicznych pakietu 40 GB za 35 zł;

nawet 2000 GB przez rok – w przypadku wybrania i utrzymania ciągłości cyklicznego pakietu 30 GB za 30 zł.

Szczegóły oferty dostępne są na stronie internetowej Plusha.