POCO F6 – mocny, zgrabny i w promocji tak tani, że trudno będzie znaleźć mu rywala

POCO F6 – średniak z ambicjami

Smartfon dostępny oficjalnie w Polsce to wariant pamięciowy 12/512 GB i warto na to zwracać uwagę, Xiaomi bowiem ma w ofercie także słabszy model 8/256 i który również bywa w Polsce, choć raczej poza oficjalną siecią sprzedaży.

Konstrukcja POCO F6 jest zgrabna i kompaktowa – wymiary to 160,5×74,5×8 mm, smartfon waży zaledwie 179 gramów. Ekran o przekątnej 6,67 cala to panel AMOLED DotDisplay CrystalRes, o rozdzielczoci 3200×1440 i odświeżaniu 120 Hz. Jasność szczytowa może sięgnąć 2400 nitów, a typowa do 1200 nitów. Sercem urządzenia jest wydajny układ Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3.

Zestaw aparatów fotograficznych składa się z dwóch modułów – producent zrezygnował z pogoni za ilością, stawiając na jakość. I tak główny aparat ma rozdzielczość 50 Mpix i stabilizowany optycznie obiektyw o jasności f/1.59. Obok niego znajdziemy aparat o rozdzielczości 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Do selfie służy aparat o rozdzielczości 20 Mpix.

W końcu dobre promocje na POCO F6

Choć od premiery tego modelu minęło już sporo czasu, ceny POCO F6 na półce utrzymują się na dość wysokim poziomie – w większości sklepów sieciowych w Polsce smartfon wciąż jest wyceniany na 2399 zł, co chyba nieźle świadczy o popycie i ocenie użytkowników.

Sezon na promocje można jednak uznać za otwarty – w sklepie firmowym Mi.com cena POCO F6 właśnie spadła do 1599 zł, a jeśli korzystamy z niego po raz pierwszy (co nie jest problemem, zawsze można założyć nowe konto), możemy dodatkowo aktywować kupon obniżający ją o kolejne 200 zł – cena końcowa wyniesie zatem jedynie 1399 zł, co czyni tę propozycję jeszcze bardziej atrakcyjną. Wszystkie warianty kolorystyczne objęte są promocją.

Nie jest to jednak jedyne miejsce, gdzie można kupić POCO F6 w znacznie obniżonej cenie. Z pomocą przychodzi polski oddział sieci Amazon, w którym można nabyć w bardzo atrakcyjnej cenie mniej rozbudowany wariant 8/256 GB w kolorze czarnym, wyceniony na 1283,42 zł. Tu należy zachować uwagę – ofert jest więcej, także na pojemniejsze wersje, ale tylko jedna z nich jest realizowana i sprzedawana przez Amazon, w pozostałych przypadkach realizacja leży wprawdzie po stronie Amazonu, ale sprzedawcą są mniejsze firmy, w których ewentualna reklamacja może nie być tak oczywista.

POCO F6 po obniżkach wygląda na niezwykle atrakcyjną propozycję – w tych cenach niełatwo będzie znaleźć coś innego o porównywalnej wydajności.