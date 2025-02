Polski Światłowód Otwarty zapewni dostęp do internetu w nowych lokacjach

Polski Światłowód Otwarty rozbudowuje infrastrukturę

Sieć należąca do PŚO dostępna jest w tej chwili dla ponad 4,2 mln gospodarstw domowych w Polsce, z tego 871 tysięcy z nich sma dostęp do nowoczesnej sieci sieć FTTH. Operator intensywnie rozbudowuje sieć światłowodową z wykorzystaniem technologii XGS-PON, pozwalającej na uzyskanie wydajności na poziomie 5 Gbps – w styczniu doprowadzono dostęp do ponad 26 tysięcy gospodarstw domowych w Chorzowie, Gdyni, Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Radzionkowie i Łobzie.

Polski Światłowód otwarty prowadzi także intensywną modernizację sieci starszej generacji, odziedziczonej po UPC, działającej w standardzie HFC (Hybrid Fibre-Coaxial), w którym światłowód doprowadzony jest do budynku, a dalej rozprowadzany za pomocą koncentrycznych kabli telewizyjnych już do klientów, zastępując ją rozwiązaniem, w którym do domów sygnał rozprowadzany jest także za pomocą światłowodów FTTH (Fiber-to-the-Home).

Z hurtowych usług PŚO korzysta w tej chwili 6 operatorów detalicznych – Play, Plus, Netia, RFC, T-Mobile, a także Orange, który dołączył do tej grupy nieco ponad dwa tygodnie temu i ma przy okazji największą własną sieć światłowodową. Dzięki współpracy Orange uzyska dostęp do blisko 600 tysięcy gospodarstw domowych, przy czym plany obejmuję skorzystanie początkowo z dostępu do 120 tysięcy.

Plany samego Polskiego Światłowodu Otwartego są bardzo ambitne – siecią XGS-PON operator planuje objąć docelowo do 2028 roku ponad 6 mln gospodarstw domowych.