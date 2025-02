PowerToys Microsoftu będzie w stanie wyciągać dźwięk z plików wideo

PowerToys firmy Microsoft wkrótce zyska nowe funkcje, które będą działać w plikach audio i wideo

Microsoft chce pójść jeszcze dalej, wprowadzając dwie nowe akcje wklejania, które umożliwiają transkodowanie plików multimedialnych. Pomoże to użytkownikom konwertować je z jednego formatu na inny w łatwy i szybki sposób. Już wkrótce w ustawieniach Advanced Paste pojawi się nowy przełącznik “Transcode audio/video” (Konwersja audio/wideo) w sekcji Additional actions. Włączenie go umożliwi takie opcje jak „Transcode to .mp3” i „Transcode to .mp4″, zobaczymy je w menu PowerToys Paste i będziemy mogli uruchomić poprzez skrót klawiszowy Win + Shift + V na klawiaturze. Jak będzie wyglądać w praktyce? Jeśli masz plik wideo i chcesz wyodrębnić z niego dźwięk, możesz wybrać opcję transkodowania do .mp3. Działanie będzie obejmowało również pomoc przy przekonwertowaniu pliku audio do formatu mp3. Podobnie będzie to wyglądało w przypadku plików w formacie wideo, czyli można wybrać opcję konwersji do .mp4.



Dodatkowo poza funkcjami transkodowania multimediów, program PowerToys otrzyma również nowy przycisk anulowania, który anuluje akcję wklejania. Microsoft opisuje, że będzie to przydatne do konwersji multimediów lub wszelkich długotrwałych akcji, między innymi takich, jak Wklej z AI. Wśród nowości pojawi się też pierścień postępu, aby śledzić stan procesu transkodowania tych wszystkich rodzajów plików. Microsoft uważa, że może to być przydatne do innych akcji wklejania w przyszłości. Oczywiście oznacza to, że firma planuje wprowadzić więcej funkcji poza konwersją do formatów .mp3 i .mp4.



Trzeba pamiętać, że wszystko to, o czym pisałem, jest w fazie testów, więc nie wiadomo jeszcze, kiedy funkcje pojawią się u nas w ramach aktualizacji. Możemy jedynie sie domyślać, że firma planuje wprowadzić je w wersji 0.89 PowerToys, która będzie kolejnym większym uaktualnieniem w harmonogramie wydań.