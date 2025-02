Home Moto Prawo jazdy i autostrady po nowemu. Minister zapowiada zmiany, ale wszystkim nie dogodzi

Jedni się ucieszą, drudzy się oburzą. Nie może być inaczej, skoro mieszkamy w Polsce i dyskutujemy o tak gorących tematach, jak prawo jazdy w kontekście nowych przepisów, nad jakimi pracują rządzący i pomysłów na weryfikację uprawnień kierowców do kierowania pojazdami. Jeśli jeszcze dorzucimy do tego coraz wyższe opłaty za autostrady mamy w zasadzie najbliższy weekend z głowy (spędzimy go po prostu na ‘ożywionych dyskusjach’). Przyczynkiem do tego stał się tym razem wywiad, jakiego udzielił Minister Infrastruktury, Dariusz Klimczak, dla Radia ZET. Szef tego resortu dostarczył kilku elektryzujących informacji.