Tajemnicza maszyna lotnicza na pustyni Mojave. Łączy w sobie najlepsze cechy samolotu i helikoptera

Nowa maszyna lotnicza już na lotnisku. To pełnowymiarowy demonstrator technologiczny eVTOL od Hyundaia

Fotograf lotniczy Matt Hartman uwiecznił tę początkowo tajemniczą maszynę na słynnym lotnisku, gdzie była przymocowana bezpośrednio do ziemi. Najnowsze zdjęcia ukazały odmienny projekt w porównaniu do koncepcji S-A2, którą Supernal, a więc spółka zależna Hyundai Motor Group, zaprezentował w styczniu 2024 roku. W ogólnym rozrachunku ten prototyp stanowi kluczowy etap w rozwoju elektrycznego eVTOL S-A2, który może całkowicie zmienić miejską mobilność powietrzną i wypchnąć tradycyjne helikoptery z powszechnego użytku w miestach. Dzierży pochylane wirniki na końcach skrzydeł, cztery śmigłą nośne na wysięgnikach oraz wysoko osadzony, podwójny ogon przypominający konfigurację samolotu Rockwell OV-10 Bronco.

Taki układ sugeruje, że Supernal testuje kluczowe systemy lotnicze i analizuje różne warianty projektowe przed wdrożeniem finalnego modelu produkcyjnego. Dla przypomnienia, znany światu projekt S-A2, który to został zaprezentowany na Farnborough International Airshow 2024, to czteroosobowy eVTOL (Electric Vertical Take-off and Landing) z układem sterowym typu V-tail oraz systemem rozproszonego napędu elektrycznego z ośmioma wirnikami pochylanymi. Wtedy firma twierdziła, że może rozwijać prędkość przelotową rzędu 193 km/h, wzbić się na maksymalnie 457 metrów i przelecieć od 40 do 64 km na jednym ładowaniu, a to wszystko przy generowaniu niewielkiego hałasu rzędu 45 dB podczas lotu i 65 dB przy startowaniu i lądowaniu.

Samo wyszpiegowanie pełnoskalowego demonstratora w Mojave wskazuje na to, że Supernal z sukcesem przechodzi do kolejnej fazy testów. Teraz sprawdziany w locie potwierdzą efektywność napędu elektrycznego i systemu pochylanych wirników, a analiza stabilności lotu pomoże dopracować finalną wersję modelu produkcyjnego, co jest kluczowe dla Supernal, jako że ta firma chce stać się liderem w branży miejskiej mobilności powietrznej. Dlatego właśnie sama obecność tego eVTOL na otoczonym pustynią lotnisku w Kalifornii to krok milowy w rozwoju maszyn latających tego typu. Hyundai, poprzez swoją spółkę zależną, zmierza ku rewolucji w transporcie miejskim, oferując cichą, efektywną i ekologiczną alternatywę dla tradycyjnych środków transportu.