Nawet najlepsza lodówka, to dziś technologiczny antyk. Nowy przełom w Wuhan to zmieni

Technologia prze do przodu, a lodówki ciągle pozostają w miejscu… aż do dziś

Przez dziesięciolecia technologia stosowana w domowych lodówkach pozostała niemal niezmieniona, opierając się ciągle na systemach sprężania pary, które sięgają lat 50. XX wieku. Chociaż są one skuteczne i mamy na to świetny dowód w naszych kuchniach, to zużywają ogromne ilości energii i często wykorzystują czynniki chłodnicze szkodliwe dla środowiska. Tutaj jednak wkraczają ogniwa termogalwaniczne, opierające się na zasadzie odwracalnych reakcji elektrochemicznych. W standardowym układzie generują one energię elektryczną, wykorzystując ciepło wytwarzane podczas reakcji chemicznych, ale odwrócenie tego procesu, czyli dostarczanie do nich energii z zewnętrznego źródła, pozwala na osiągnięcie efektu chłodzenia.

Takie podejście otwiera zresztą furtkę do uzyskania bardziej energooszczędnej i ekologicznej alternatywy dla klasycznych systemów chłodniczych, które wymagają sprężarek i gazów chłodniczych. Odpowiada za niego zespół naukowców z Huazhong University of Science and Technology w Wuhan, czyli w Chinach, który dokonał przełomu w poprawie wydajności chłodniczej ogniw termogalwanicznych. Wszystko dzięki udoskonaleniu składu chemicznego elektrolitów, który to umożliwił osiągnięcie rekordowej efektywności chłodzenia.

W swojej pracy naukowcy zastosowali uwodnioną sól żelaza z nadchloranem, która poprawiła rozpuszczalność i dysocjację jonów żelaza. Dodatkowo, zamiast czystej wody jako rozpuszczalnika, użyli roztworu zawierającego nitryle, co zwiększyło moc chłodzenia aż o 70%. Dzięki tym zmianom opracowany system chłodzenia okazał się ponad 14-krotnie skuteczny, kiedy obniżył temperaturę otaczającego elektrolitu o 1,42 stopnia Celsjusza. Tak obiecujący wynik sprawia, że ta nowa technologia może być stosowana w szerokim zakresie urządzeń – od przenośnych systemów chłodzenia po przemysłowe instalacje chłodnicze.

Główną zaletą technologii termogalwanicznej jest jej pozytywny wpływ na środowisko, bo nie wymaga ona stosowania szkodliwych czynników chłodniczych, zużywa mniej prądu oraz ogranicza ilość odpadów, jako że z taką technologią nowe lodówki mogłyby działać dłużej i być łatwiejsze w recyklingu. To o tyle ważne, że aktualnie sam proces chłodzenia odpowiada za ok. 15% globalnego zużycia energii elektrycznej, więc wprowadzenie tej technologii mogłoby w dużym stopniu przyczynić się do walki ze zmianami klimatu. Niestety jednak naukowcy wciąż pracują nad jej udoskonaleniem i skalowaniem, a nie nad wprowadzeniem jej do użytku, mając na celu poprawienie wydajności chłodzenia, rozpoczęcie testowania prototypów oraz współpracowanie z firmami technologicznymi, aby przyspieszyć komercjalizację. Jeśli dalsze badania przyniosą oczekiwane rezultaty, lodówki termogalwaniczne mogą stać się rzeczywistością w ciągu najbliższych 10 lat, co rewolucjonizuje sposób przechowywania żywności.