Zaskoczyli cały świat. Zrobili rekordowe panele słoneczne z odpadów

Odpad rolniczy zagwarantował ogniwom słonecznym rekordową wydajność

Tradycyjne ogniwa słoneczne perowskitowe często opierają się na polimerach pochodzących z ropy naftowej, co budzi obawy środowiskowe oraz komplikuje proces produkcyjny ze względu na problemy z ich rozpuszczalnością. Aby przezwyciężyć te wyzwania, zespół badawczy z Uniwersytetu Technologicznego Nanyang (NTU) w Singapurze opracował metodę wykorzystania furanu, a więc polimeru pozyskiwanego z produktów ubocznych rolnictwa. Tak rozpoczęła się droga do przełomowego odkrycia w dziedzinie fotowoltaiki, bo owocem prac naukowców okazało się hybrydowe organiczno-nieorganiczne ogniwo słoneczne perowskitowe (HPSC), które osiągnęło imponującą wydajność konwersji energii na poziomie 21,39%.

Czytaj też: Największe na świecie urządzenie fotowoltaiczne działa zupełnie inaczej niż konwencjonalne panele słoneczne

Kryształy perowskity / źródło: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Ten badawczy sukces ma nie tylko ustanawiać nowy standard dla technologii solarnych opartych na odpadach, ale także rozwiązywać kluczowe problemy związane ze zrównoważonym rozwojem i produkcją. Furano-podobne polimery, a w tym PBDF-DFC, charakteryzują się bowiem wysoką rozpuszczalnością w roztworach prekursora perowskitu, co upraszcza proces produkcji ogniw i jednocześnie czyni go bardziej przyjaznym dla środowiska. Samo zastosowanie PBDF-DFC w strukturze ogniw perowskitowych doprowadza też do znaczącej poprawy ich wydajności.

Czytaj też: Kesteritowe panele słoneczne osiągają niesamowite wyniki. Co to oznacza dla branży?

Badania laboratoryjne wykazały, że ogniwa słoneczne wzbogacone o polimer furano-podobny osiągnęły wydajność na poziomie 21,39%, przewyższając 19,84% uzyskane w ogniwach kontrolnych bez tego dodatku. Wykazały też zwiększenie gęstości prądu zwarciowego z 22,81 mA/cm² do 24,17 mA/cm², a nawet odznaczyły się okazalszą stabilnością, bo po 1100 godzinach pracy, furanowe ogniwa słoneczne utrzymały 90% swojej wydajności, podczas gdy standardowe ogniwa zachowały zaledwie 52% początkowej sprawności. Innymi słowy, to rzeczywiście ogromny krok naprzód w kierunku trwałych i wydajnych ogniw słonecznych opartych na materiałach odnawialnych.

Czytaj też: Fotowoltaika i panele słoneczne w Polsce. Był sukces, teraz są obawy

Udane włączenie polimerów pochodzących z biomasy, takich jak PBDF-DFC, do ogniw perowskitowych stanowi ogromne osiągnięcie na potencjalnie niekończącej się drodze do bardziej ekologicznych i wydajnych systemów solarnych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, doprowadzi do zmniejszenia zależności od paliw kopalnych, ograniczenia kosztów produkcji i nawet zwiększenia trwałości paneli słonecznych. Nadal jednak najważniejsze jest to, żeby tego typu osiągnięcie w laboratorium “wyszło na świat”, a nie sprowadziło się wyłącznie do naukowej publikacji, którą znajdziecie w czasopiśmie Advanced Functional Materials.