Niespodziewany rozbłysk spoza Drogi Mlecznej zadziwia astronomów. Skąd się wziął?

Sami zainteresowani porównują genezę tej obserwacji do sytuacji, w której przeglądamy stare zdjęcia i dostrzegamy na nich szczegół przeoczony przez wszystkich innych. Taki zabieg często jest spotykany w horrorach, ale w przypadku Stevena Dillmana z Uniwersytetu Stanforda oraz jego współpracowników taki rozwój wydarzeń okazał się jak najbardziej rzeczywisty.

Astronomowie rozpoczęli od analizy materiałów dostarczonych przez teleskop kosmiczny Chandra. Jego misja trwa od ponad 25 lat i koncentruje się na obrazowaniu wszechświata z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego. Członkowie zespołu badawczego dostrzegli intrygujący sygnał pochodzący sprzed około 20 lat. Był wyraźny, ale trwał bardzo krótko. Jakby tajemniczych aspektów było mało, to naukowcy odnotowali, iż pochodził z dużej odległości.

Rozbłysk opisany jako XRT 200515 wydawał się pochodzić z Wielkiego Obłoku Magellana, czyli galaktyki satelitarnej Drogi Mlecznej

Mówiąc krótko: jego źródło nie znajdowało się w naszej galaktyce. Bliższe oględziny doprowadziły ich autorów do wniosku, iż rozbłysk mógł pochodzić Wielkiego Obłoku Magellana. Ta relatywnie niewielka galaktyka jest satelitą Drogi Mlecznej. Krąży więc wokół nas i jest oddalona o około 160 000 lat świetlnych.

Pochodzący z tego regionu wszechświata rozbłysk rentgenowski został opisany jako XRT 200515. Czas jego trwania wynosił zaledwie 10 sekund, lecz jednocześnie sygnał ten cechował się wysoką jasnością. Kiedy astronomowie zestawili jego cechy z właściwościami zidentyfikowanych wcześniej błysków rentgenowskich, zdali sobie sprawę, że występują między nimi zaskakujące różnice. O tym, co to może oznaczać piszą teraz w Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

W myśl jednego ze scenariuszy XRT 200515 mógł powstać przy udziale układu złożonego z dwóch gwiazd. Pierwsza mogła być gwiazdą neutronową cechującą się skrajnie wysoką gęstością. Druga natomiast byłaby w takim przypadku gwiezdną towarzyszką orbitującą wokół masywniejszego z obiektów. Jeśli faktycznie rzeczony rozbłysk powstał w takich okolicznościach, to byłby pierwszym tego typu znanym nauce.

Ale co dokładnie miało się wydarzyć? Naukowcy stojący za ostatnimi ustaleniami sugerują, jakoby potężna grawitacja gwiazdy neutronowej pochłaniała gaz tworzący jej towarzyszkę. W pewnym momencie doszło do wyjątkowo silnej eksplozji termojądrowej. Towarzyszące jej promieniowanie rentgenowskie rozeszło się po wszechświecie, a związany z nim błysk można było dostrzec nawet wiele lat świetlnych dalej. W myśl alternatywnego scenariusza XRT 200515 miał być związany z rozbłyskiem magnetara zlokalizowanego za Wielkim Obłokiem Magellana.