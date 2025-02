Samsung wprowadza dyski SSD PCIe 5.0 – serię 9100 PRO. Oszałamia szybkością

Pierwsze dyski SSD NVMe firmy Samsung – modele 9100 PRO i 9100 PRO z radiatorem – będą oferować do 8 TB pojemności, zaś szybkość transferu danych ma zapewnić płynność każdego działania, od edycji wideo 8K i projektów SI po gry i analizę danych.

Samsung 9100 – szybkość dla każdego

Samsung w informacji prasowej twierdzi, że “dysk SSD 9100 PRO ustanawia nową erę wydajności”. Dysk SSD 9100 PRO korzysta z magistrali PCIe 5.0, co umożliwia osiągnięcie prędkości odczytu/zapisu sekwencyjnego do 14 800/13 400 MB/s – przesyłając dane dwa razy szybciej niż poprzednia generacja. Ponadto dzięki losowym prędkościom odczytu/zapisu do 2200K/2600K IOPS może z dużą szybkością obsługiwać ogromne pliki.

Seria 9100 PRO zużywa również mniej energii niż wcześniej, co stało się możliwe dzięki nowemu kontrolerowi 5 nm. 9100 PRO z radiatorem oferuje również dodatkową warstwę kontroli termicznej, z mniejszym zużyciem energii. Producent zapowiada, że w rzeczywistości dysk zapewni do 49% lepszą wydajność energetyczną w porównaniu do swojego poprzednika i mieści wydajność w niskim profilu o grubości zaledwie 0,35 cala.

A za ile to wszystko? Dysk SSD 9100 PRO będzie dostępny od marca w pojemnościach 1 TB (sugerowana cena detaliczna: 199,99 USD), 2 TB (sugerowana cena detaliczna: 299,99 USD) i 4 TB (sugerowana cena detaliczna: 549,99 USD). Dysk 9100 PRO z radiatorem będzie dostępny w takich samych pojemnościach, ale innych cenach. Za 1 TB sugerowana cena detaliczna to 219,99 USD), za 2 TB – 319,99 USD), za 4 TB – 569,99 USD. Cena modeli 8 TB nie została podana.